Cairn : une première console confirmée pour le jeu d'escalade par les créateurs de Furi et Haven

Dévoilé l'été dernier, Cairn est officiellement attendu sur ordinateurs et consoles. The Game Bakers n'avait jusqu'ici pas détaillé les plateformes sur lesquelles sortira son jeu d'escalade, pourtant attendu d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, nous avons droit à une nouvelle bande-annonce confirmant au moins une plateforme.

The Game Bakers annonce que Cairn sortira sur PlayStation 5, en 2025. La page du jeu est déjà en ligne sur le PS Store, permettant d'ajouter le titre à sa liste de souhaits, mais contrairement à Steam, aucune démo n'est disponible sur PS5 pour le moment. Pour rappel, voici une présentation du jeu :

Atteignez un sommet jamais gravi dans ce survival-climber, par les créateurs de Furi et Haven. Grimpez n'importe où, prévoyez votre route, et gérez vos pitons et ressources pour survivre au mont Kami. Découvrez ce qu'Aava est prête à sacrifier pour réussir l'ascension d'une vie.

La simulation réaliste de Cairn vous permet de grimper de manière intuitive : trouvez les meilleures prises et placez vos mains et pieds directement avec des contrôles simples. Adaptez votre posture, maîtrisez vos efforts et votre équilibre pour éviter la chute !

Suivez Aava, alpiniste chevronnée, dans son ascension de Kami, une montagne dont personne n'a jamais atteint le sommet. Au long du voyage, vous ferez des rencontres inatendues et découvrirez l'histoire de la montagne. Ceux qui sont restés derrière vous attendent, et il faudra décider quels sacrifices Aava est prête à faire pour accomplir son rêve.