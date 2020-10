Haven : une date de sortie et une bande-annonce partagées pour ce RPG attrayant

Après une nouvelle vidéo de gameplay et un magnifique opening, Haven, le RPG prônant l’amour, la liberté et la rébellion, possède enfin sa date de sortie sur les différentes plateformes. Pour rappel, Haven est développé et édité par The Game Bakers. Le titre vous plonge dans la peau d’un couple qui a décidé de tout sacrifier et de partir sur une planète isolée afin de vivre sa nouvelle vie.

Ainsi, Haven sortira le 3 décembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One et PC via Steam et GOG. Concernant la PlayStation 4 et la Switch, il faudra patienter jusqu’au premier trimestre 2021. Dans un nouveau trailer publié sur la chaîne YouTube de The Game Bakers, l’histoire des deux amoureux est au premier plan avec un aperçu des ennemis, à savoir de vilains robots appelés Hornets. Enfin, un peu de gameplay est également au rendez-vous avec notre duo qui vole dans les champs....

