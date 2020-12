Les indés français de l'Avent 2020 #21 : Double Kick Heroes

Double Kick Heroes est un jeu développé par Headbang Club, basé à Gond Pontouvre. Le titre est né lors d'une game jam, Ludum Dare 34, en 2015. Après quelques années de peaufinage, il est sorti en accès anticipé en 2018 sur PC, avant de voir le jour dans sa version finale en août 2020. Il en a d'ailleurs profité pour débarquer sur Nintendo Switch et Xbox One.

Si nous devions résumer Double Kick Heroes en 3 mots : zombies, rythme et metal. Dans ce titre, nous prenons le contrôle d'un batteur qui, en frappant sur sa batterie au bon moment, tirera sur les morts-vivants à notre poursuite.

Le jeu dispose de plusieurs arguments pour séduire : des graphismes old-school, mais aussi et surtout une bande-son de plusieurs dizaines de morceaux, reprenant aussi bien des compositions inédites que des titres connus. Les joueurs PC ont, par ailleurs, la possibilité d'importer leurs propres morceaux afin de créer leurs niveaux.

Double Kick Heroes est disponible pour 19,99 € sur Steam et GOG (actuellement soldé à 16,99 €). Les versions Switch et Xbox One sont affichées à 21,99 € (actuellement en promotion à 17,59 € sur la console de Nintendo) ; notez par ailleurs que cette production est incluse dans le Xbox Game Pass.

