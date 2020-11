XIII : le compositeur Lionel Gaget parle de la bande originale, un titre déjà disponible en streaming et un vinyle à venir

Dans quelques jours sortira XIII, remake du jeu éponyme de 2003 cette fois édité par Microids et développé par PlayMagic. Les studios ont eu la bonne idée de le sortir en même temps que les Xbox Series X et S de Microsoft et d'Assassin's Creed Valhalla, mais ils sont confiants et nous parlent aujourd'hui de la bande originale.

Le compositeur de XIII est pour rappel Lionel Gaget, qui s'est laissé aller au jeu de l'interview dans une vidéo à découvrir ci-dessus. Le musicien explique dans cet entretien comment il a créé les musiques du jeu à l'époque, qui doivent évidemment s'adapter et correspondre à l'action se déroulant sur l'écran. Microids et Ubisoft Music annoncent par ailleurs que la bande originale sera disponible en streaming dès le lancement du jeu, puis un peu plus tard en vinyle. Vous pouvez déjà découvrir la piste Brighton Beach juste ici.

La date de sortie de XIII est pour rappel fixée au 10 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. La version Nintendo Switch arrivera quant à elle dans le courant de l'année 2021.

