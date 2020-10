PlayStation Plus japonais : les offres de novembre 2020 dévoilées, 4 jeux en vue !

Pour ne pas changer, nous nous attardons sur les offres disponibles pour les abonnés au PlayStation Plus japonais. Quoi de neuf pour le mois de novembre 2020 ? Ainsi, et tout comme l'Occident, les joueurs pourront mettre la main sur un jeu PS5 : Bugsnax. Et les titres PS4 dans tout cela ? Il y aura le sympathique La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre et le terrible Hollow Knight: Voidheart Edition.

Chose à prendre en compte, nos amis auront droit à un bon gros jeu supplémentaire, à savoir un monstre venu tout droit de chez Arc System Works, Guilty Gear Xrd Rev 2. En outre, il sera possible de récupérer des thèmes et des avatars gratuitement, et des DLC de diverses productions pourront être téléchargés.

Pour les intéressés, le tout sera mis en ligne le 4 novembre prochain. Vous savez tout !

Notez que vous pouvez acheter des cartes PSN japonaises sur eBay.