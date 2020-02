PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en mars 2020

Comme tous les mois, les jeux disponibles sans frais pour les abonnés au PlayStation Plus vont changer mercredi prochain et, une fois de plus, nous avons appris avant l'heure la liste des remplaçants, ne soyez donc pas étonnés.

En mars, il sera donc possible de vivre une aventure colossale avec le remake PS4 de Shadow of the Colossus, et de découvrir Sonic Forces, dernier épisode 3D en date mettant en scène le hérisson bleu de SEGA. Sony Interactive Entertainment évoque également comme bonus la bêta de Predator Hunting Grounds accessible aux abonnés, bien que ce ne soit pas forcément un argument qui remuera les foules.

Les sorties du PlayStation Plus pour mars 2020

BioShock: The Collection Jusqu'au 3 mars 2020

Support : PS4 Les Sims 4 Jusqu'au 3 mars 2020

Support : PS4 Firewall Zero Hour Jusqu'au 3 mars 2020

Support : PS4 (PS VR)

Les entrée du PlayStation Plus pour mars 2020

Shadow of the Colossus À partir du 3 mars 2020

Support : PS4 Sonic Forces À partir du 3 mars 2020

Support : PS4