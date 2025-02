PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en mars 2025 dévoilé, dont un RPG AAA très récent

Après un mois de février plutôt cool en termes de jeux proposés à tous les abonnés au PlayStation Plus, il est déjà l'heure de voir ce que nous réserve mars et autant dire que ça repart de plus belle ! Même si la tête d'affiche n'a pas fait l'unanimité lors de sa sortie le 31 octobre dernier, difficile sur ce coup de reprocher à Sony Interactive Entertainment de ne proposer que des jeux assez anciens. Espérons que les changements à venir l'an prochain feront en sorte que cette situation soit plus régulière.

Oui, Dragon Age: The Veilguard est bien déjà offert via le PS+, c'est dire si l'échec commercial qu'il représente a dû peser sur Electronic Arts pour en arriver là aussi vite. Vient ensuite Sonic Colours: Ultimate (ou Colors, c'est comme vous voulez), ce qui est toujours bon à prendre et la compilation Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection pour les amateurs des Tortues Ninja et d'expériences rétro.

Ils pourront être ajoutés à votre bibliothèque jusqu'au lundi 31 mars 2025.

Les sorties du PlayStation Plus pour mars 2025

PAYDAY 3 Jusqu'au 3 mars

Support : PS5 High on Life Jusqu'au 3 mars

Supports : PS5 et PS4 PAC MAN WORLD Re-PAC Jusqu'au 3 mars

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour mars 2025

Dragon Age: The Veilguard À partir du 4 mars

Support : PS5 Sonic Colours: Ultimate À partir du 4 mars

Support : PS4 Teenage Mutant Ninja Turtles:

The Cowabunga Collection À partir du 4 mars

Supports : PS5 et PS4

