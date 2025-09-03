PlayStation : Sony change le SSD des futures PS5 Slim numériques et ça ne va pas plaire aux joueurs

Régulièrement, Sony revisite le châssis de ses consoles, souvent sans gros changements pour le public. L'idée est d'optimiser la fabrication et de réduire les coûts de production, mais avec l'arrivée des PS5 Slim, le constructeur avait introduit un SSD de 1 To, contre 825 Go seulement pour les modèles Fat. Un gain de place non négligeable pour installer des jeux toujours plus gros, mais visiblement, Sony veut faire machine arrière.

Une PS5 Slim numérique de 825 Go seulement ?





Comme le rapporte billbil-kun de Dealabs, Sony a fait certifier le modèle CFI-2100, qui succède au CFI-2000 (les PS5 Slim). Dans ces nouveaux modèles, nous retrouvons la PS5 Slim numérique Châssis E, avec seulement 825 Go de stockage interne, contre 1 To pour le Châssis D. La PS5 Slim Standard Châssis E conserverait le SSD de 1 To et ce changement serait notifié sur la boîte d'emballage de la PlayStation 5 Slim, aux côtés des logos 4K et HDR.

Un SSD réduit, mais un prix toujours élevé





Une régression qui a de quoi décevoir les futurs acheteurs, d'autant que Sony n'a cessé d'augmenter le prix de ses PlayStation 5 ces dernières années. La PS5 numérique a été lancée à 399,99 € en 2020, elle coûte désormais 499,99 €, soit le prix d'une PS5 Standard à sa sortie. Une augmentation de 100 € qui passe mal, surtout avec un SSD désormais réduit.

Quand sortira la nouvelle PS5 Slim numérique ?





La date de sortie de la PS5 Slim numérique Châssis E avec son SSD de 825 Go serait fixée au 13 septembre, au prix de 499,99 €. Comme toujours, les modèles avec le Châssis D vont petit à petit disparaître des rayons, c'est le moment de craquer pour la PS5 Slim Édition numérique 1 To à 499 € chez Leclerc.