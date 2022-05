PlayStation State of Play : une nouvelle présentation tardive annoncée, des jeux PlayStation VR 2 se montreront !

Hormis le lancement du nouveau PlayStation Plus, qui a d'ailleurs suscité quelques débats sur la Toile, et l'annonce de chiffres de vente sur PC, Sony Interactive Entertainment est resté bien muet récemment quant aux futurs jeux attendus sur ses consoles PlayStation. Même si God of War Ragnarök a eu droit à une présentation de ses options d'accessibilité, les joueurs veulent en savoir plus, notamment sa date de sortie. Eh bien, peut-être que la révélation est proche, car un nouveau State of Play vient d'être daté à la semaine prochaine !

Le dernier en date, diffusé en mars, avait mis en lumière plusieurs productions japonaises, qu'en sera-t-il cette fois ? Le PlayStation Blog nous apprend que ce State of Play du jeudi 2 juin à 23h59 (oui, il faudra veiller tard) durera environ 30 minutes et fera la part belle à « des révélations palpitantes de nos partenaires, ainsi que des aperçus de plusieurs jeux en cours de développement pour le PlayStation VR 2 ». Est-ce qu'Horizon Call of the Mountain sera présent ? Ce qui est certain, c'est que les joueurs attendent des nouvelles de Final Fantasy XVI, dont la bande-annonce n'attend que d'être diffusée. L'occasion est donc idéale.

Vous pourrez suivre la présentation depuis cet article auquel nous rajouterons le flux vidéo une fois disponible. N'hésitez pas à nous faire part de vos attentes en commentaires.

Lire aussi : SOLDES PlayStation Days of Play : promotions sur le PlayStation Store, réductions sur les exclusivités PS4 et PS5 en boutiques et bien plus