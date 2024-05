PlayStation Studios : une offre d'emploi précise les ambitions de Sony sur mobiles

Depuis plusieurs années maintenant, Sony Interactive Entertainment s'est tourné vers de nouveaux supports à la recherche d'une audience nouvelle. Cela s'est traduit par des portages et sorties de jeux avec certains partenaires sur PC, par exemple Ghost of Tsushima: Director's Cut pour le plus récent. Le secteur du mobile intéresse également le géant japonais, comme rappelé l'an dernier et il semblerait que nous en sachions un peu plus sur ce qui nous attend de ce côté. En effet, une offre d'emploi dénichée par TweakTown et qui peut être consulté librement ici fait état d'une recherche d'un ingénieur software afin de designer une plateforme PlayStation pour mobiles dédiée aux free-to-play, de leur développement à leur exploitation sur le marché. Le site fait à juste titre la remarque que Sony ne dispose que de Fate/Grand Order dans cette catégorie (via sa filiale Aniplex).

Visuel d'illustration PlayStation App

Voici ce que dit précisément cette offre d'emploi, en mettant de côté l'introduction vantant les mérites de PlayStation :

PlayStation Studios Mobile recherche un ingénieur logiciel expérimenté pour concevoir une plateforme PlayStation permettant de développer, publier et exploiter des jeux mobiles free-to-play. Une personne occupant ce rôle dirigera la conception et la mise en œuvre de cette plateforme, travaillera en partenariat avec les équipes internes pour connecter les jeux mobiles aux services PlayStation et veillera à ce que tous les jeux mobiles répondent aux normes de qualité de PlayStation. Responsabilités Concevoir l'architecture système et les services backend pour la plateforme de jeux mobiles.

Mesurer et améliorer la sécurité, la disponibilité, le débit et la rentabilité de la plateforme.

Fournir un leadership technique et des conseils à l’équipe d’ingénierie de la plateforme.

Établir des pipelines et des processus pour faciliter la livraison de logiciels de haute qualité.

Collaborer entre les équipes pour intégrer la plateforme aux services internes.

Influencer et contribuer à la feuille de route d’ingénierie de la plateforme.

Communiquer clairement le comportement du système de bout en bout aux utilisateurs de la plateforme et aux responsables.

Suivre activement les innovations techniques, les changements et les tendances affectant le développement de jeux mobiles. Compétences et expérience souhaitées Plus de 8 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie des jeux mobiles.

Expérience en tant que leader technique en entreprise.

Communicateur qualifié auprès de publics techniques et non techniques.

Expertise en architecture logicielle, conception de services et systèmes distribués.

Expertise dans l’exploitation de services backend à grande échelle.

Expérience en conception d'API ou de SDK associés.

Expérience avec l'infrastructure en tant que code, les conteneurs et Kubernetes/EKS.

Connaissance pratique d'Unity ou d'Unreal Engine.

Connaissance pratique des technologies émergentes affectant le développement de jeux mobiles.

B.S. en informatique ou équivalent.

Ce n'est donc sans doute pas pour demain que nous verrons le marché mobile inondé de jeux estampillés PlayStation, mais les choses bougent petit à petit. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que le PSN sera de mise à l'avenir sur nos appareils portatifs malgré le récent revers côté PC avec Helldivers 2.

En attendant, « The Best Place to Play » aux jeux PlayStation reste la PS5, qui est vendue 549,99 € sur Amazon et 549,00 € chez Cdiscount avec lecteur de disques.

