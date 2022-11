Pokémon Écarlate et Violet : une bande-annonce récapitulative pour faire le point et deux spots TV japonais

Nous sommes désormais à un peu plus de deux semaines de la sortie de Pokémon Écarlate et Violet, qui conservent une certaine aura de mystère malgré les détails déjà dévoilés, notamment du côté du Pokédex 9G. Après l'annonce de Toutombe, d'Ampibidou et de la Championne Mashynn, c'est un aperçu général signé Nintendo qui a été mis en ligne cette nuit, uniquement en japonais pour le moment. Si la vidéo de présentation de 14 minutes de gameplay ne vous avait pas suffi, cela devrait donc vous plaire, bien qu'aucune grosse nouveauté ne soit introduite.

Le monde ouvert qu'est la région de Paldea est évidemment bien mis en avant. Il est donc rappelé que notre personnage sera élève de l'Académie Orange/Raisin et que nous aurons à choisir entre Poussacha, Chochodile et Coiffeton comme starters, dont nous ne serions pas contre de connaître au moins le deuxième stade d'évolution... S'en suit un rappel sur les légendaires Miraidon et Koraidon servant de montures, le multijoueur jusqu'à 4, les trois fils rouges de l'aventure (la Ligue, la Team Star et la quête des Épices Secrètes), quelques nouvelles créatures de cette génération, les affrontements sans transition ainsi que la fonctionnalité En avant !, avant de passer au gimmick qu'est la Téracristallisation, avec les Raids associés. Ces jeux proposeront également un mode Photo et une personnalisation poussée de l'avatar, en plus de pouvoir pique-niquer avec nos compagnons.

Deux spots publicitaires ont également été mis en ligne, là encore en japonais.

La date de sortie de Pokémon Écarlate et Violet est fixée au 18 novembre sur Switch et vous pouvez les précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.