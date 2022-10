Pokémon Écarlate et Violet : Farigiraf, Machine à CT, pique-niques et toilettage introduits au cours de 14 minutes de gameplay

Un certain schéma de communication de The Pokémon Company dans cette dernière ligne droite avant le lancement de Pokémon Écarlate et Violet commence à se dessiner. En effet, Tag-Tag avait été révélé début septembre avant qu'une grosse salve d'informations ne soit diffusée la semaine suivante, introduisant alors la Team Star, les différentes intrigues et évidemment quelques créatures inédites. Jeudi dernier, c'est Taupikeau qui a été officialisé, lui aussi teasé de manière originale. Eh bien, sans vraiment de surprise pour le coup, une nouvelle bande-annonce vient d'être annoncée.

Elle sera diffusée demain, jeudi 6 octobre 2022 à 15h00 et sera à nouveau précédée au Japon par un live Pokémon Watch Party, si jamais cela vous amuse de le regarder. Bien évidemment, nous ajouterons donc la vidéo à cet article dès sa mise en ligne, avant d'y inclure ensuite tous les détails qui seront communiqués. À un mois du lancement, qui sait quelles surprises nous attendent encore à Paldea ?

Mise à jour : surprise, la vidéo du jour dure pas moins de 14 minutes ! En termes de nouveau Pokémon, nous découvrons Farigiraf, l'évolution de Girafarig exclusive à la région de Paldea qui possède deux Talents inédits, Ruminant et Armure Caudale.

Les autres nouveautés introduites ce jour sont la Machine à CT, permettant de créer nos Capsules Techniques à partir de Points de Ligue (PL) et d'échantillons obtenus en combat, le toilettage de Pokémon pour chouchouter nos compagnons qui pourront se salir et améliorer notre amitié avec eux, ainsi que les pique-niques lors desquels cette action sera accessible et où nous pourrons même trouver des œufs. Nous pourrons nous poser n'importe où dans Paldea et concocter des Sandwichs, que ce soit en solo ou à plusieurs via le Club Union. La carte de Dresseur nous servant de profil affichant nos exploits a aussi eu droit à un coup de projecteur.

Sinon, la vidéo nous montre que les Pokémon téracristallisés auront une aura brillante autour d'eux dans la nature, que les affrontements sauvages seront sans transition, de même que les évolutions et nous avons une démonstration de la fonctionnalité En avant ! où les combats se font automatiquement. Autre petit détail, l'affrontement avec la Team Star dans l'une de ses bases ne se fera qu'avec les trois premiers Pokémon de notre équipe (vive la logique de se donner un handicap en étant en sous-nombre...), en temps limité et via En avant ! face aux créatures des sbires, avant d'affronter le boss local. Reste à voir si différentes règles s'appliqueront à chaque fois ou non.

Trois Pokémon inédits se sont glissés sur la mini-map

Nous avons ensuite droit à un aperçu du combat face au Craparoi Dominant, qui s'enfuira avant même d'être mis KO. Il fallait sinon avoir l'œil pour distinguer trois Pokémon inédits non annoncés sur la mini-carte lorsque le Dresseur débarque à Cuencia pour y affronter Colza, dont un oiseau vert et un ressemblant à une souris. La personnalisation de notre avatar promet sinon d'être assez poussée, il était temps, idéal pour prendre des selfies originaux, en plus d'un mode Photo plus traditionnel pour capturer les paysages de la région. Enfin, durant un Raid Téracristal, notre Pokémon pourra revenir s'il est mis KO, visiblement assez rapidement.

Par ailleurs, difficile de ne pas trouver certains décors un peu vides en dehors des quelques créatures montrées, en plus des textures floues même devant notre personnage (regardez à 3:56 par exemple).

La date de sortie de Pokémon Écarlate et Violet est pour rappel fixée au 18 novembre sur Switch. Vous pouvez précommander ces deux versions au prix de 44,99 € sur Amazon.