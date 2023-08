Pokémon Écarlate et Violet : une nouvelle créature du DLC Le Masque Turquoise sur le point d'être révélée

La communication entourant l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro de Pokémon Écarlate et Violet a repris de plus belle en début de mois à l'occasion de la diffusion d'un Pokémon Presents et n'est pas près de s'arrêter désormais. En effet, la date de sortie du DLC Volume 1 : Le Masque Turquoise y a alors été dévoilée, fixée au 13 septembre, avec tout un tas d'informations intéressantes (du moins pour une partie de la communauté). Forcément, les détails inédits que The Pokémon Company et Game Freak veulent bien officialiser avant son lancement vont donc être partagés au cours des semaines à venir. À ce sujet, nous sommes à la veille de la révélation d'une créature inédite !

C'est par un simple message sur les réseaux sociaux, accompagné d'un visuel, qu'un rendez-vous nous a été donné pour ce mardi 22 août afin de « découvrir une étrange fable sur un Pokémon originaire de Septentria ». Pour rappel, Septentria est le nom de la région où nous effectuerons notre voyage scolaire dans Le Masque Turquoise. L'illustration met en avant le côté traditionnel inspiré du Japon de ce nouveau terrain de jeu, avec du texte écrit à priori dans un dialecte imaginaire de l'univers Pokémon.

Un emoji représentant une tasse de thé accompagne l'annonce et cela n'a rien d'étonnant, car lors des World Championships 2023 de Yokohama, plusieurs influenceurs ont été invités à une cérémonie du thé et ont même pu recevoir un ensemble à l'instar d'Austin John Plays, sur lequel la date du 22 août été inscrite. Nous devons donc nous attendre à une variante régionale de Théffroi (et sans doute de Polthégeist si tel est le cas) ou à une espèce convergente à l'instar de Taupikeau et Terracool, qui serait basée sur le thé matcha, de couleur verte.

Le compte Twitter japonais a par ailleurs précisé que l'annonce concerne bien uniquement Le Masque Turquoise et qu'elle aura lieu à 15h00 avec une vidéo YouTube. Nous vous tiendrons au courant des nouveautés qui seront alors dévoilées. Stay tuned!

Si Le trésor enfoui de la Zone Zéro vous intéresse, des codes peuvent d'ores et déjà être achetés via Amazon au même prix que sur l'eShop, soit 34,99 €.

