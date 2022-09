Pokémon Écarlate et Violet : Taupikeau, le sosie aquatique de Taupiqueur, présenté et imagé

Source: The Pokémon Company

Hier, The Pokémon Company a de nouveau communiqué de manière originale autour des jeux Pokémon Écarlate et Violet, avec un faux séminaire en ligne qui a mené à la révélation d'une créature ressemblant fortement à Taupiqueur, se nommant en anglais Wiglett. Pour autant, hormis du côté du Japon, les réseaux sociaux occidentaux n'y ont fait aucune allusion... Il n'aura heureusement pas fallu patienter bien longtemps pour connaître le fin mot de l'histoire, puisque celui qu'il faut appeler Taupikeau vient d'avoir droit à sa bande-annonce et a été détaillé.

Malgré sa ressemblance avec Taupiqueur, c'est donc un Pokémon entièrement à part, ce qui n'est pas rare dans le monde animal en réalité, même s'il y a de quoi crier au manque d'imagination en termes de design.

Taupikeau - Pokémon Congre de type Eau Taille : 1,2 m

Poids : 1,8 kg

Talent : Poisseux / Phobique Sa ressemblance fortuite avec Taupiqueur relèverait d'une pure coïncidence et serait le simple fruit d'une adaptation à son milieu. Une ressemblance à Taupiqueur trompeuse Bien que ce Pokémon s'apparente à Taupiqueur, il appartient à une espèce entièrement distincte. Taupikeau sort une partie de son corps du sable pour se nourrir dans l'océan. L'aspect et la longueur du reste de son organisme plongé dans le sable sont encore à déterminer. Un sens de l'odorat très développé Doté d'un odorat exceptionnellement fin, Taupikeau est capable de détecter des odeurs à plus de vingt mètres. De nature nerveuse, ce Pokémon est très vigilant. Dès qu'il décèle l'odeur d'un autre Pokémon, Taupikeau s'enfouit dans le sable pour se dissimuler.

Et c'est donc tout pour cette fois, mais peut-être que comme pour Tag-Tag, davantage de nouveautés seront diffusées prochainement. Quoi qu'il en soit, Pokémon Écarlate et Violet sortiront le 18 novembre sur Switch et peuvent être précommandés sur Amazon au prix de 44,99 €.

