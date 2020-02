Pokémon GO : l'évènement du Pokémon Day 2020 avec Mewtwo en Armure et des clones lancé en vidéo

C'est demain qu'aura lieu le Pokémon Day 2020 pour célébrer l'anniversaire de la licence. Niantic a bien entendu un évènement en réserve pour l'occasion et nous avait présenté ses plans plus tôt dans le mois.

Il a débuté ce mardi à 22h00, lancé par une bande-annonce en images de synthèse mettant en scène la star de cet anniversaire : Mewtwo en Armure du long-métrage Pokémon : Mewtwo contre-attaque — Évolution, qui sera diffusé sur Netflix dès demain. Il peut désormais être combattu dans les Raids cinq étoiles avec comme attaque inédite Frappe Psy, tandis que les fameux clones de Florizarre, Dracaufeu et Tortank sont accessibles via les Raids quatre étoiles et connaissant les attaques exclusives des Journées Communautés (Végé-Attaque, Rafale Feu et Hydroblast). Le clone de Pikachu peut de son côté être photobombé via le GO Snapshot. Si vous avez de la chance, vous verrez également apparaître dans la nature des Pikachu et Évoli portant un chapeau festif, de même que Bulbizarre, Salamèche et Carapuce dans les Raids une étoile pouvant de surcroit être chromatiques.

Si vous êtes intéressés par la Journée Pokémon 2020, sachez qu'une créature inédite sera dévoilée demain après-midi, dont nous connaissons déjà l'ombre.

