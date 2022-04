Pokémon GO : les Méga-Évolutions vont encore changer avec l'arrivée des Méga-Niveaux, tous les détails !

Déjà assez sommaire dans Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, la mécanique des Méga-Évolutions a été introduite maladroitement dans Pokémon GO. Elle demande de collecter durement de la Méga-Énergie pour faire Méga-Évoluer nos créatures pendant une durée limitée. Peu intéressante pour les joueurs moyennement investis, la fonctionnalité avait vu ses conditions d'utilisation simplifiées, mais sans complètement changer la donne.

Les choses s'améliorent cette semaine avec des modifications à grande échelle, d'abord testées en Australie et Nouvelle-Zélande. Les Méga-Raids seront plus accessibles et, surtout, il ne sera pas nécessaire de collecter de la Méga-Énergie pour faire Méga-Évoluer un Pokémon qui l'a déjà été une première fois ! Désormais, il y aura simplement un cooldown entre chaque Méga-Évolution, chaque nouvelle donnant d'ailleurs accès à davantage de bonus grâce aux Méga-Niveaux, et la Méga-Énergie pourra tout de même être utilisée pour réduire ce temps d'attente. Tout est expliqué ci-dessous.

Dresseurs, Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’une mise à jour pour les Méga-Évolutions dans Pokémon GO est désormais disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande et elle le sera bientôt dans le monde entier. La Méga-Évolution est une Évolution qui transcende toutes les autres. Elle modifie temporairement l’apparence d’un Pokémon et augmente sa force. Dans Pokémon GO, les Dresseurs utilisent de la Méga-Énergie pour faire Méga-Évoluer leurs Pokémon. Avec la dernière mise à jour de Pokémon GO, les Méga-Évolutions seront plus accessibles et plus gratifiantes que jamais ! Journaux de développeurs : Mise à jour des Méga-Évolutions et des Méga-Raids Pour le Journal de développeurs d’avril, nous sommes ravis de partager avec vous un aperçu des changements que nous allons effectuer pour les Méga-Évolutions et les Méga-Raids dans Pokémon GO. Présentation de la mise à jour Temps forts La plupart des Méga-Raids seront plus accessibles. Vous pourrez désormais y participer en petit comité !

Vous pourrez faire Méga-Évoluer vos Pokémon à partir des écrans de préparation des Raids et des Combats.

Les Pokémon qui ont déjà Méga-évolué auront désormais un effet visuel supplémentaire ajouté à leur page d’information pour commémorer cet exploit capital.

Nous allons ajouter des Méga-Niveaux et changer la méthode d’utilisation de la Méga-Énergie. MÉGA-MAÎTRISE : Présentation des Méga-niveaux Aider un Pokémon à grandir, c’est là tout l’intérêt de devenir dresseurs de Pokémon. Pour vous soutenir dans cette tâche, nous vous proposons de découvrir une nouvelle méthode basée sur les Méga-niveaux ! Chaque fois que vous faites Méga-Évoluer un Pokémon, son Méga-niveau augmentera. Vous obtiendrez plus de bonus chaque fois que le Méga-niveau d’un Pokémon passera un palier, et ces bonus resteront actifs pendant que votre Pokémon est Méga-Évolué. Chaque Méga-niveau regorge de bonus divers qui varieront selon les Pokémon et qui deviendront plus intéressants à mesure que le Méga-niveau d’un Pokémon augmente. Bonus existants Recevez plus de Bonbons lors de la capture d’un Pokémon du même type que votre Pokémon Méga-Évolué.

Attaquez avec un Pokémon Méga-Évolué lors d’un Raid ou d’un match d’Arène et les attaques des Pokémon des autres Dresseurs participant à ce même combat infligeront plus de dégâts. Si l’attaque utilisée est du même type que votre Pokémon Méga-Évolué, les dégâts seront encore plus dévastateurs. Nouveaux bonus Augmentation des chances de gagner un Bonbon XL lors de la capture d’un Pokémon du même type que votre Pokémon Méga-Évolué.

Augmentation des PX lors de la capture d’un Pokémon du même type que votre Pokémon Méga-Évolué.

Le temps de repos d’un Pokémon diminue à mesure que son Méga-niveau augmente. PLUS DE MÉGA-MOMENTS : Un coût unique pour faire Méga-évoluer les Pokémon Avec cette mise à jour, si votre Pokémon a déjà Méga-Évolué une première fois, vous pourrez à nouveau le faire Méga-Évoluer sans utiliser de Méga-Énergie ! Une Méga-Évolution épuise votre Pokémon. Il aura besoin de temps avant de pouvoir Méga-Évoluer à nouveau. Une fois le temps de repos écoulé, il pourra à nouveau Méga-Évoluer sans utiliser de Méga-Énergie. Vous pouvez utiliser la Méga-Énergie pour raccourcir le temps de repos d’un Pokémon. La Méga-Énergie requise pour faire Méga-Évoluer un Pokémon diminuera à mesure que le temps de repos du Pokémon raccourcira.

Sinon, Légendes Pokémon : Arceus est lui toujours disponible à partir de 44,49 € sur Nintendo Switch via Amazon.fr.