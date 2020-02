Pokémon GO : Mewtwo en Armure, des clones inédits et plus pour l'évènement du Pokémon Day

Le mois de février était déjà bien chargé pour Pokémon GO, entre une Journée Communauté sous le signe de Rhinocorne et bien d'autres festivités déjà planifiées.

Mais dans le cadre du Pokémon Day 2020, Niantic se devait de marquer le coup avec encore d'autres surprises et bonus. La Journée Pokémon aura officiellement lieu le 27 février, mais les célébrations dureront du 25 février au 2 mars, avec le retour de Pikachu, Évoli, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce avec des chapeaux festifs, et pourquoi pas en version chromatique, et surtout des spécimens rappelant Pokémon : Mewtwo Contre-Attaque - Évolution qui arrive sur Netflix.

Attendez-vous à retrouver le Mewtwo en Armure qui fait son retour avec une attaque chargée exclusive, et à découvrir des clones de Pikachu, Florizarre, Dracaufeu ou Tortank. Et le dimanche 1er mars, de 14h00 à 17h00, Nidorino et Ectoplasma apparaîtront dans les Raids avec des chapeaux de fête, histoire de diversifier encore plus votre Pokédex.



Dresseurs, Le saviez-vous ? La Journée Pokémon se déroule chaque année le 27 février, car c'est en cette journée que les premiers jeux vidéo Pokémon ont été lancés au Japon en 1996 ! Pour célébrer la Journée Pokémon, nous vous invitons à participer à un évènement très spécial. #PokemonDay De plus, Pokémon : Mewtwo contre-attaque — Évolution arrivera sur Netflix le 27 février ! Pour fêter la sortie spéciale de ce film, Mewtwo en armure fera son retour dans Pokémon GO, accompagné de certains des Pokémon clonés vus dans le film ! Évènement de célébration de la Journée Pokémon Date et heure Du mardi 25 février 2020 à 22 h au lundi 2 mars 2020 à 22 h CET (GMT+1) Détails Certains Pokémon sont là pour faire la fête ! Restez à l'affût des Pikachu et Évoli portant des chapeaux de fête qui apparaîtront dans la nature. Bulbizarre, Salamèche et Carapuce arboreront le même look festif si vous les obtenez via les Œufs de 7 km. De plus, chacun de ces Pokémon festifs peut être chromatique !

Non seulement Mewtwo en armure apparaît dans Pokémon : Mewtwo contre-attaque — Évolution, mais il reviendra également dans les raids avec une Attaque Chargée exclusive, Frappe Psy. Vous souvenez-vous des Pokémon clonés ? Eh bien, certains arrivent dans Pokémon GO ! Pour fêter la sortie de Pokémon : Mewtwo contre-attaque — Évolution sur Netflix le jour de la Journée Pokémon, des Pokémon clonés exclusifs (dont Florizarre, Dracaufeu et Tortank) apparaîtront dans les raids à quatre étoiles. N'oubliez pas d'utiliser la fonction Cliché GO pendant l'évènement : Pikachu cloné peut apparaître sur vos photos, et vous pourrez peut-être l'attraper ! #GOsnapshot Bonus Les Dresseurs pourront effectuer jusqu'à deux échanges spéciaux par jour. Pour plus d' informations sur les échanges spéciaux, consultez cet article du Centre d'aide. Une Journée de Raids avec Nidorino et Ectoplasma coiffés de chapeaux de fête ! Date et heure Dimanche 1er mars 2020 de 14 h à 17 h, heure locale Détails Des Nidorino portant des chapeaux de fête apparaîtront dans les raids à deux étoiles.

Des Ectoplasma connaissant Léchouille et Psyko et portant des chapeaux de fête apparaîtront dans les raids à quatre étoiles.

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Nidorino chromatique ou un Ectoplasma chromatique coiffés de chapeaux de fête !

Vous pouvez recevoir jusqu'à cinq Passes de raid gratuits pendant l'évènement en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes. Vous ne pouvez pas détenir plus d'un de ces Passes de raid à la fois, et ils ne seront plus disponibles après la fin de l'évènement. Préparez-vous à célébrer Pokémon tous ensemble ! Merci de nous suivre dans cette belle aventure ! Nous avons hâte de voir ce que nous réserve l'année à venir.

