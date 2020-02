Pokémon GO : les évènements de février 2020 détaillés, de l'inédit avec les Heures du Pokémon vedette et du Bonus mystère

Fin décembre, Niantic avait partagé son planning d'évènements pour janvier 2020 à destination de Pokémon GO, une nouvelle manière de procéder dans sa communication qui sera visiblement reprise chaque mois. En effet, le programme de février a été dévoilé, avec de la nouveauté et pas le temps de s'ennuyer pour les joueurs.

En plus d'une nouvelle Étude spéciale liée à la Team GO Rocket, Chovsourir sera lui ajouté et apparaîtra dans les Phases d’Étude classiques durant tout le mois. De manière plus limitée dans le temps, Boréas va débarquer dans les Raids cinq étoiles, des évènements célébrant Sinnoh et la Saint-Valentin auront lieu en plus d'un week-end de l'amitié, et Niantic va tenter quelque chose de nouveau avec les Heures du Pokémon vedette et du Bonus mystère, qui restent encore bien mystérieuses, mais développent le concept déjà introduit avec l'Heure du Déjeuner Légendaire.

Sauvez Raikou obscur des griffes de Giovanni !

Si vous avez terminé votre dernière série d'Études spéciales de la Team GO Rocket, vous aurez accès à l'Étude spéciale de la Team GO Rocket de février, « Un Professeur ne se repose jamais ». Cette fois, vous devrez vaincre la Team GO Rocket, ses chefs et Giovanni une fois de plus pour avoir une chance de sauver le Pokémon légendaire obscur Raikou ! Assurez-vous de terminer cette Étude spéciale avant la fin du mois de février, qui marquera le départ de Raikou obscur.

La Team GO Rocket ne se repose jamais, Dresseurs, alors nous non plus ! Chaque mois, restez à l'affût d'une nouvelle Étude spéciale Team GO Rocket de la part du Professeur Willow.

Rencontres des Phases d’Étude de février : Chovsourir ainsi que des Bonbons Chovsourir bonus !

Du samedi 1er février 2020 à 22h00 au dimanche 1er mars 2020 à 22h00, vous pourrez rencontrer Chovsourir, le Pokémon Chovsouris, avec des Bonbons Chovsourir bonus lorsque vous terminez une Phase d'Étude ! Ce Pokémon originaire de la région d'Unys fera ainsi ses débuts dans Pokémon GO.

Pouvez-vous deviner pourquoi cette arrivée en février, le mois de l'amour ? Eh bien, ne cherchez pas plus loin que le bout de son nez ! Ce Pokémon de type Psy et Vol s'accroche aux murs des cavernes pour dormir, en se servant de son nez comme ventouse. On dit que la marque en forme de cœur qu'il laisse sur la peau porte bonheur, alors nous espérons qu'une rencontre avec Chovsourir vous apportera non seulement de la chance, mais également une nouvelle amitié !

Boréas s'envole vers les Raids cinq étoiles !

Du mardi 4 février 2020 à 22h00 au mardi 25 février 2020 à 22h00, le Pokémon Tornade Boréas sera dans les Raids cinq étoiles ! Il s'agira de la première apparition de ce Pokémon originaire de la région d'Unys dans Pokémon GO. On raconte que lorsque Boréas vole, son passage provoque des tempêtes qui balayent tout aux alentours.

Ce Pokémon de type Vol pourrait être un atout légendaire pour votre équipe de combat, alors préparez-vous à l'affronter à l'aide de Pokémon qui connaissent des attaques de type Électrik, Glace et Roche !

Un évènement de célébration de la région de Sinnoh

En reconnaissance de tous les fantastiques Pokémon originaires de Sinnoh avec lesquels nous nous sommes liés d'amitié, nous sommes heureux d'annoncer un évènement de célébration de la région de Sinnoh ! Du vendredi 7 février 2020 à 8h00 au lundi 10 février 2020 à 22h00, les Pokémon originaires de la région de Sinnoh apparaîtront plus souvent dans la nature et dans les Raids.

Tous les Œufs de 7 km obtenus pendant la durée de l'évènement écloront exclusivement en certains Pokémon de la région de Sinnoh, notamment Rozbouton, Apitrini, Archéomire, Griknot, Riolu, Hippopotas et Babimanta. En terminant des Études de terrain spécifiques à l'évènement, vous gagnerez des rencontres avec des Pokémon originaires de cette belle région, ainsi que des Pierres de Sinnoh. Enfin, si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Riolu chromatique ou un Hippopotas chromatique !

Évènement Pokémon GO de la Saint-Valentin 2020

L'amour sera bientôt dans l'air ! Notre évènement annuel de la Saint-Valentin est de retour. Du vendredi 14 février 2020 à 8h00 au lundi 17 février 2020 à 22h00, des Pokémon roses apparaîtront plus souvent dans la nature, dans les Raids, dans les Œufs et en tant que rencontres d'Études de terrain.

Audino, le Pokémon Audition, et Mamanbo, le Pokémon Soigneur, feront leurs débuts dans Pokémon GO ! Cependant, ils sont très rares, vous ne pourrez donc les rencontrer que si vous êtes très chanceux ! Pendant cet évènement, les Modules Leurre de base dureront six heures, et vous profiterez d'un bonus de Bonbons de capture x2. Avec un peu de chance, vous pourriez faire éclore un Ptiravi chromatique ou rencontrer un Leveinard chromatique dans la nature !

Pour continuer les festivités des Pokémon roses lors de la fête de la Saint Valentin, une Journée de Raids aura lieu le samedi 15 février 2020, de 14h00 à 17h00 avec Excelangue ! Excelangue apparaîtra dans les Raids quatre étoiles et connaîtra l'attaque Plaquage ! Vous pouvez recevoir jusqu'à cinq Passes de Raid gratuits supplémentaires pendant l'évènement en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes. Vous ne pouvez pas détenir plus d'un de ces Passes de Raid à la fois, et ils ne seront plus disponibles après la fin de l'évènement. Les Dresseurs les plus chanceux pourraient rencontrer un Excelangue chromatique !

Célébrez votre amour pour vos amis avec un week-end spécial consacré à l'amitié

L'amour romantique n'est pas le seul qui soit à l'honneur ce mois-ci ! Montrez votre amour à vos amis du vendredi 21 février 2020 à 8h0 au lundi 24 février 2020 à 22h00 avec ces bonus exclusifs.

Les niveaux d’amitié augmenteront plus rapidement.

Bonbons d'échange x2.

Coût en Poussière Étoile des échanges divisé par 2.

Le nombre de cadeaux que vous pouvez ouvrir quotidiennement passera à 40.

Le nombre de cadeaux que vous pouvez garder dans votre inventaire passera à 20.





Nouvelles expériences : l'Heure du Pokémon vedette et l'Heure du Bonus mystère

L'équipe Pokémon GO est toujours à la recherche de nouvelles façons d'améliorer l'expérience de jeu. Ce mois-ci, nous sommes fiers de tester deux nouveaux types d'évènements : l'Heure du Pokémon vedette et l'Heure du bonus mystère.

L'Heure du Pokémon vedette mettra en scène... un Pokémon surprise ! Tout ce que nous pouvons nous dire, c'est que ce Pokémon apparaîtra plus fréquemment dans la nature le mardi 4 février 2020, de 18h00 à 19h00.

L'Heure du bonus mystère vous permettra de profiter, comme vous l'aurez deviné, d'un bonus mystère ! Ce bonus inconnu arrivera en jeu le jeudi 6 février 2020, de 18h00 à 19h00.