Pokémon : votez pour votre monstre préféré avec l'Élection des Pokémon de l'Année de Google

Le 27 février prochain, désormais considéré comme le Pokémon Day, la licence de The Pokémon Company fêtera ses 24 ans avec plusieurs festivités.

En amont de cet évènement, les créateurs de la saga viennent de s'associer avec Google pour lancer un vote sans précédent, qui déterminera enfin le classement ultime des spécimens préférés des internautes. L'Élection des Pokémon de l'Année se déroule directement sur le moteur de recherche, jusqu'au 14 février 2020, et vous pouvez choisir votre créature favorite parmi les 890 disponibles jusqu'à présent : pour rappel, la liste va très prochainement être biaisée, car plusieurs monstres seront introduits dans le cadre du Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier et de Pokémon, le film : Coco.



Les résultats seront communiqués sur les réseaux officiels Pokémon le 27 février, et risquent fort de créer un certain émoi chez la communauté, car aucun sondage d'une telle ampleur n'avait encore été réalisé au niveau international. Alors, pour lequel de vos monstres favoris votre vote va-t-il aller ?