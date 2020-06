Pokémon Smile : apprenez à vos enfants à se brosser les dents grâce à cette amusante application

Que ce soit avec les nouveaux Pokémon Café Mix et New Pokémon Snap, ou en reparlant de Pokémon GO et le duo Pokémon Épée et Bouclier, The Pokémon Company a dans l'ensemble orienté son temps de communication vers les joueurs lors du Pokémon Presents qui a eu lieu cet après-midi. Pourtant, c'est avec une nouvelle application totalement farfelue et qui en a laissé sceptique plus d'un que la présentation a débuté. Oui, voici Pokémon Smile, qui souhaite nous apprendre à nous brosser les dents !

La licence s'attaque donc aux caries et, surtout, aux parents de très jeunes enfants avec cette nouvelle initiative visant à transformer cet acte un peu barbant à ces âges-là en une activité ludique en compagnie des Pokémon. En utilisant l'appareil photo frontal du smartphone, un mini-jeu représentant une bouche pleine de bactéries s'enclenche et l'enfant doit donc se brosser les dents pour secourir sa créature favorite, avant de la capturer. Bien entendu, le but premier est de faire en sorte que le lavage soit bien effectué. Jusqu'à 3 notifications peuvent être reçues sur le mobile chaque jour pour indiquer qu'il est temps de se brosser les dents, avec la possibilité de programmer le temps de chaque brossage pour une durée maximale de 3 minutes. Une centaine de Pokémon constitue le Pokédex intégré, alors il y a de quoi faire.

The Pokémon Company a encore dans ses cartons Pokémon Sleep et nous sommes vraiment curieux de voir où ce genre de délire mènera la licence dans les années à venir. Pokémon Smile est disponible gratuitement dès à présent sur les boutiques des appareils sous iOS et Android. Des visuels sont disponibles en page suivante.