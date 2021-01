Pokémon UNITE : des costumes personnalisables trop mignons révélés par des images en fuite

Annoncé en juin dernier, Pokémon UNITE sera un MOBA développé par TiMi Studios à destination des Switch et appareils sous iOS et Android. Le projet ne fait plus trop parler de lui publiquement, mais rôde tout de même actuellement ses mécaniques dans le cadre d'une bêta fermée. C'est d'ailleurs grâce à des tests privés que nous avions pu découvrir des images amateurs et quelques détails du jeu.

Et c'est encore une fois par le biais de fuites du genre que Pokémon UNITE refait surface, avec des visuels qui révèlent une fonctionnalité amusante, mais pas si inattendue que ça. Centro Pokémon vient de diffuser des captures de la bêta nous apprenant que les créatures pourront être personnalisées avec des costumes, à l'instar de Lucario, Pyrobut, Amphinobi, M. Mime, Flambusard, Carchacrok ou Mackogneur. À priori, des skins pourront être achetées pour l'ensemble des spécimens jouables : la mécanique étant récurrente dans les MOBA, elle n'est pas si surprenante que ça, et ne devrait probablement pas influer sur le gameplay, juste sur le style.

Pokémon UNITE n'a pas encore de date de sortie, mais est attendu dans le courant de l'année si tout va bien. D'ici là, Pokémon Épée est disponible pour 46,99 € sur Amazon.fr.

