Pokémon UNITE : un très beau cap de téléchargements dépassé, un cadeau offert à tous

En sortant un MOBA dans l'univers de Pokémon, The Pokémon Company s'assurait forcément d'attirer la curiosité des nombreux fans de la licence. Il ne s'attendait cependant peut-être pas à un tel engouement, avec rapidement plusieurs millions d'utilisateurs sur Switch, iOS et Android.

Tout va bien pour le titre depuis son lancement, qui enchaîne les Passes de Combat et les ajouts de créateurs jouables, dont Rongrigou et Archéduc, et qui a récemment été nommé Jeu de l'Année 2021 sur le Google Play Store. Et les arrivées de nouveaux joueurs n'ont pas faibli, car il est annoncé cette semaine que Pokémon UNITE vient de dépasser les 50 millions de téléchargements, un très joli nombre un peu plus de 4 mois après son introduction sur l'eShop, même pour un free-to-play.

Les développeurs de TiMi Studios ont décidé de fêter ce succès en offrant 2 000 Tickets d'Aeos aux utilisateurs, afin qu'ils puissent acheter des bonus ou des skins. Ils pourront être récupérés en se connectant entre le 9 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, vous avez donc peu de chance de les manquer.

