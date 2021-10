Pokémon UNITE : Rongrigou jouable, évènement spécial Halloween plein de citrouilles et plus avec la mise à jour 1.2.1.8

Pokémon UNITE a eu droit à une grosse mise à jour à l'occasion de sa sortie sur iOS et Android, et a depuis accueilli Nymphali et Mammochon. La prochaine étape majeure, c'est cette semaine, avec la diffusion d'une version 1.2.1.8 qui équilibre un peu l'expérience, et apporte surtout quelques nouveautés.

Déjà, elle lance l'évènement Nuit d'Halloween, accessible jusqu'au 10 novembre, qui permettra d'utiliser des citrouilles en tant qu'objet de combat dans une version revisitée de l'Arène Outremer, et bien évidemment de débloquer du contenu cosmétique exclusif.



Vous aurez d'autres moyens de récolter des citrouilles. Du 20 octobre au 7 novembre, vous en recevrez en tant que bonus de connexion quotidien, et du 24 octobre au 2 novembre, vous pourrez accomplir des missions quotidiennes pour en obtenir encore plus. Ces citrouilles peuvent être utilisées au Bureau de change des citrouilles pour obtenir des objets tels que des Boosts de points de combat, le permis Unité de Rongrigou, un fond d'écran Halloween, un chapeau d'Halloween et plus encore.

Lorsqu'un Pokémon est recouvert d'une citrouille, il ne peut pas marquer de panier et se déplace en roulant, ce qui augmente se vitesse de déplacement. Bien que les Pokémon citrouilles ne puissent pas utiliser leurs capacités normales, ils pourront tout de même utiliser une capacité spéciale appelée Pousse-citrouille. Cette roulade peut servir à tamponner des Pokémon adverses et à les repousser, ou encore à s'enfuir rapidement.

Une abondance de citrouilles vous attend dans Pokémon UNITE alors que l'Île d'Æos célèbre la fête d'Halloween. Du 20 octobre 2021 au 10 novembre 2021, le jeu sera rempli de farces et de friandises, y compris une façon inédite de combattre dans l'Arène Outremer, des bonus spéciaux qui vous rapporteront des citrouilles, et de nouveaux articles de mode festifs pour mettre en valeur votre avatar et vos Pokémon. Attendez-vous également à ce que les menus soient décorés pour l'occasion !

Et comme vous l'avez lu, l'un des bonus à récupérer sur cette période, c'est le Permis Unité de Rongrigou, le rongeur de la huitième génération étant désormais jouable.

Préparez-vous à récolter, manger et jeter des Baies avec Rongrigou, désormais disponible dans Pokémon UNITE. Ce Pokémon friand de Baies est un Défenseur au corps à corps prêt à déchaîner ses attaques peu conventionnelles sur ses adversaires. Il débute chaque match en tant que Rongourmand avant d'évoluer en Rongrigou au niveau 5.

L'un des aspects fondamentaux du gameplay de Rongrigou est qu'il accumule les Baies dans sa queue pour pouvoir les utiliser plus tard afin de renforcer ses attaques ou de récupérer des PV. Chacune de ses capacités implique de consommer, de laisser tomber ou de récolter des Baies.

Sa troisième attaque de base est renforcée et inflige plus de dégâts tout en faisant tomber une Baie depuis sa queue. Son talent, Bajoues, lui permet de récupérer des PV en mangeant une Baie, en plus de bénéficier de ses effets habituels. Ce faisant, Rongrigou en profite également pour cacher furtivement une baie dans sa queue. Lorsqu'il est touché, que ce soit par une attaque simple ou une combinaison d'attaques, il fait tomber une Baie.

LES CAPACITÉS DE RONGOURMAND ET RONGRIGOU

Aux niveaux 1 et 3, Rongourmand peut apprendre Charge et Boul'Armure.

Charge lui permet de sauter vers une zone définie, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d'effet et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. Si Rongourmand possède des Baies cachées dans sa queue, il les consommera toutes. Plus il en mangera, plus il réduira le délai de récupération de Charge.

Boul'Armure octroie un bouclier à Rongourmand pendant une courte durée tout en faisant tomber une Baie devant lui.

Lorsqu'il atteint le niveau 5, Rongourmand évolue en Rongrigou et Boul'Armure peut être améliorée en l'une de ces deux capacités : Garde-à-Joues ou Implore.

Lorsqu'il utilise Garde-à-Joues, Rongrigou fait tomber plusieurs Baies qu'il peut ensuite manger pour regagner des PV. Si ses PV sont au maximum, l'excédent sert à renforcer son bouclier. S'il utilise cette capacité lorsqu'une Baie est à portée de vue, sa vitesse de déplacement augmente pendant une courte durée. Garde-à-Joues peut être améliorée pour augmenter le nombre de Baies que Rongrigou fait tomber de sa queue.

Quand il utilise Implore, Rongrigou court de toutes ses forces en infligeant des dégâts aux Pokémon adverses touchés et en les projetant dans les airs. Il fait aussi tomber des Baies durant sa course. S'il mange une de ces Baies, sa vitesse de déplacement augmente pendant une courte durée. Plus il consomme de Baies, plus il se déplace rapidement. De plus, les capacités Éructation ou Balle Graine peuvent être utilisées lorsqu'il court. Rongrigou peut utiliser la capacité Charge lorsqu'Implore est activée. Cela a pour effet de modifier légèrement l'attaque Charge, et il ne saute plus dans la direction indiquée. À la place, il inflige des dégâts aux adversaires se trouvant sur son passage. Implore peut être améliorée pour infliger plus de dégâts et augmenter la fréquence à laquelle Rongrigou fait tomber des Baies.

Au niveau 7, Charge peut être améliorée en Balle Graine ou en Éructation.

Balle Graine lui permet de recracher les graines de Baies dans une direction donnée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d'effet et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. Plus il possède de Baies sur lui, plus cette capacité est puissante. Balle Graine peut être améliorée afin d'infliger encore plus de dégâts.

Éructation inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d'effet et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. Si Rongrigou a des Baies dissimulées dans sa queue lorsqu'il lance cette capacité, il les consomme toutes. Plus il en mangera et plus il réduira le délai de récupération de la capacité. Éructation peut être améliorée afin d'infliger davantage de dégâts.

LA CAPACITÉ UNITÉ DE RONGRIGOU, PLONGEON GLOUTON

Si vous souhaitez faire valser vos adversaires, servez-vous de la capacité Unité de Rongrigou, Plongeon Glouton, qu'il apprend au niveau 9. Lorsqu'il l'utilise, Rongrigou commence par manger une Baie pour récupérer des PV. Il saute ensuite vers l'endroit indiqué, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d'effet et les projette dans les airs. Il mange ensuite une Baie spéciale qui lui permet de stocker dans sa queue un nombre illimité de Baies pendant une courte durée et de réinitialiser les délais de récupération de ses autres capacités.

Rongrigou est prêt à vous laisser bouche Baie avec son kit défensif efficace, alors bondissez en direction du Bureau des Combats Unité pour obtenir son permis Unité dès maintenant !