Pokémon UNITE : français, nouveau Pass de Combat et nombreux bonus pour la sortie du free-to-play sur mobiles

The Pokemon Company nous avait prévenus : c'est demain, mercredi 22 septembre, que Pokémon UNITE sera lancé sur iOS et Android, quelques semaines après son arrivée officielle sur Switch. Le free-to-play sera cross-play, mais c'est seulement sur mobiles que les Dresseurs pourront compléter un évènement spécial, avant le 31 octobre 2021 à 15h59, pour déverrouiller les bonus de préinscription suivants : 1 000 Tickets Æos, le permis Unité de Pikachu, et un Holo-costume spécial Pikachu au festival.

Il y aura bien d'autres nouveautés à découvrir dès demain avec le début du deuxième Pass de Combat appelé Une Ombre en Apesanteur, l'ajout des Clubs Unité pour trouver facilement des compagnons de jeu, une mission spéciale pour récupérer Zeraora si vous l'aviez manqué au départ sur Switch, de nouveaux évènements pour obtenir des objets d'amélioration et des accessoires inédits, et même de premières fonctionnalités liées à un mode Spectateur. Plusieurs nouveaux choix de langues vont aussi être proposés, dont le français !

Le Pass de combat « Une ombre en apesanteur » démarre demain Un nouveau Pass de combat débutera demain, le mercredi 22 septembre, avec la sortie de la version mobile de Pokémon UNITE. Il apportera tout un éventail d'objets sur le thème de l'espace. Il faudra ainsi remplir des missions quotidiennes et hebdomadaires tout au long de la saison pour augmenter le niveau du Pass de combat et obtenir les récompenses correspondantes. De plus, en achetant le Pass premium, il sera possible d'obtenir encore plus de récompenses. Ajout des clubs Unité Une nouvelle fonctionnalité sera ajoutée aux versions Nintendo Switch et mobile du jeu le mercredi 22 septembre : les clubs Unité. Dresseurs et Dresseuses pourront créer leur propre club ou rejoindre un club déjà existant pour se rassembler avec d'autres joueurs. Des tags de clubs serviront à affiner ces recherches pour permettre aux Dresseurs partageant les mêmes valeurs de se regrouper facilement. Une mission spéciale pour obtenir le permis Unité de Zeraora Les joueurs ayant manqué le bonus de lancement de la version Nintendo Switch auront l'occasion d'obtenir le permis Unité de Zeraora par le biais d'une mission spéciale à partir du 22 septembre. Ceux qui possèdent déjà ce permis Unité recevront à la place des Pièces Æos.

