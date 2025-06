Polemos annonce un partenariat avec Guinevere Capital pour stimuler la monétisation et la croissance au sein des écosystèmes de jeux

Polemos, une plateforme d'infrastructure de jeux Web3, annonce un partenariat stratégique avec Guinevere Capital, une société d'investissement de premier plan dans l'esport et les jeux, reconnue pour ses investissements et ses rôles de conseil dans des projets tels que GiantX, iTero, Perion, Skybox, et divers autres projets à travers l'industrie. Guinevere Capital s'est forgé une solide réputation pour son travail sur les titres de jeux Web2 mondiaux, y compris League of Legends, Valorant, Rocket League, et bien d'autres. Ce partenariat vise à tirer parti de l'expertise combinée de Polemos.io et de Guinevere Capital pour améliorer et monétiser davantage les audiences des éditeurs, des acteurs de l'infrastructure, des sociétés de jeux, des studios et des plateformes.

La collaboration se concentrera sur l'intégration des outils avancés de gestion d'actifs et d'engagement de la plateforme Forge de Polemos.io avec le vaste réseau et l'expérience de Guinevere Capital dans les écosystèmes Web2 et esports. Cela créera de nouvelles opportunités de monétisation et améliorera les expériences des joueurs en faisant le pont entre les jeux traditionnels et les innovations basées sur la blockchain.

Carl Wilgenbus, PDG de Polemos.io, a déclaré : « Le partenariat avec Guinevere Capital marque une étape importante dans notre mission d'élargir l'accès aux récompenses de jeu et de débloquer de nouvelles sources de revenus pour l'ensemble de l'industrie du jeu. Ensemble, nous donnerons aux éditeurs et aux studios les moyens de mieux engager leurs audiences et de capitaliser sur l'évolution du paysage du jeu et de l'esport. »

« Polemos a construit une infrastructure impressionnante qui a comblé un énorme vide dans le secteur du jeu. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour commercialiser cela », a déclaré Dave Harris, partenaire chez Guinevere Capital. L'expérience antérieure de Dave comprend l'investissement et l'exploitation des meilleures équipes et ligues dans les écosystèmes Riot Games et Activision Blizzard.

L'implication stratégique de Guinevere Capital accélérera l'adoption de l'infrastructure de jeux blockchain tout en soutenant la croissance des communautés d'esport et de jeux dans le monde entier. Cette alliance souligne une vision commune visant à stimuler l'innovation, l'éducation et la monétisation dans le secteur du jeu en combinant la portée du Web2 avec le potentiel du Web3.

Aujourd'hui, Polemos a également lancé l'événement officiel de génération de jetons (TGE) pour le jeton utilitaire $PLMS. Le TGE a commencé le 23 juin 2025 à 5h00 UTC, marquant une étape dans le développement de la plateforme pour intégrer la technologie blockchain dans le secteur du jeu. Maintenant disponible sur MEXC et Uniswap, le $PLMS offre aux utilisateurs l'accès à l'écosystème GameFi de Polemos.

Le jeton $PLMS est conçu pour servir de jeton utilitaire et de gouvernance pour l'écosystème Polemos. Il est destiné à faciliter les fonctionnalités de la plateforme, y compris la gestion d'actifs, les incitations pour les joueurs et la participation à la gouvernance de l'écosystème. Le TGE fait suite à des phases de développement antérieures et à des partenariats stratégiques, contribuant au cadre des offres de jeux Web3 de Polemos.

Détails du TGE $PLMS :

Début officiel du TGE : 23 juin 2025, à 7h00 heure français.

Échanges : MEXC & Uniswap.





À propos de Polemos

Polemos est une plateforme d'infrastructure de jeux Web3 axée sur l'intégration des joueurs, la gestion d'actifs et l'engagement dans les jeux blockchain. Son objectif est de faire le pont entre les jeux Web2 et Web3 grâce à la technologie et aux partenariats, visant à offrir une expérience fonctionnelle aux joueurs. Les activités de la plateforme comprennent la sensibilisation aux opportunités Web3, la simplification de l'accès à la technologie blockchain et le développement d'outils destinés à améliorer le gameplay et l'interaction communautaire.

À propos de Guinevere Capital

Fondée en 2016, Guinevere Capital est une société d'investissement et de conseil de premier plan dans l'esport et les jeux, avec un portefeuille de projets couvrant l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Europe. La société est reconnue pour ses investissements stratégiques et son expertise opérationnelle sur les principaux titres de jeux Web2 mondiaux, stimulant la croissance et l'innovation dans le secteur.