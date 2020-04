Port Royale 4 : une bêta déjà disponible, la date de sortie du jeu final dévoilée en vidéo

Kalypso Media avait profité de l'E3 2019 l'année dernière pour officialiser Port Royale 4, nouveau jeu de gestion et de stratégie de sa célèbre licence. Depuis, le titre n'avait pas beaucoup fait parler de lui, mais le studio est de retour aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce et des détails concernant son futur lancement.

La date de sortie de Port Royale 4 est donc fixée au 25 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais le titre va d'abord avoir droit à une bêta fermée. D'ailleurs, elle est déjà accessible sur PC aux joueurs qui précommandent Port Royale 4 sur la boutique de Kalypso Media. Deux éditions sont proposées, une standard avec le jeu de base et une Extended, qui inclut également la bande originale numérique ainsi que des bonus in-game exclusifs.

Port Royale 4 nous emmènera pour rappel dans les mers des Caraïbes au XVIIe siècle, alors que la France, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas se battent pour contrôler la région. Le joueur y dirigera une petite colonie et devra étendre son influence le plus possible en connectant les îles, en faisant des échanges commerciaux et en effectuant diverses tâches pour garder le pouvoir et lutter contre les pirates.