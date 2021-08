Port Royale 4 annoncé sur PS5 et Xbox Series X et S avec des améliorations

Annoncé lors de la gamescom 2019 et lancé l'année suivante sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Port Royale 4 nous emmène gérer des colonies dans les Caraïbes. Le jeu de Gaming Minds et Kalypso Media a même eu droit à un portage sur Switch, mais il va revenir à la rentrée sur les nouvelles consoles de salon de Sony et Microsoft.

Les studios ont en effet annoncé que Port Royale va sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 10 septembre prochain, en téléchargement et dans une Extended Edition physique, comme sur la génération actuelle. Cette nouvelle version bénéficiera d'une résolution en 4K (1080p sur Xbox Series S) et de diverses améliorations dans un rendu des nuages en temps réel. Les joueurs qui ont déjà Port Royale 4 sur PS4 ou Xbox One pourront profiter d'une mise à jour gratuite sur PS5 ou Xbox Series X|S, avec des sauvegardes en cross-gen.

En attendant la sortie de Port Royale 4 le 10 septembre prochain sur PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce ci-dessus ainsi que des images sur la seconde page. Le titre est vendu 20,14 € sur Amazon.