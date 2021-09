Port Royale 4 se lance sur PS5 et Xbox Series X et S en vidéo

Déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Port Royale 4 a droit à une nouvelle version, sur les dernières consoles de salon de Sony et Microsoft. Le jeu de simulation et de gestion de commerce maritime de Gaming Minds Studios et Kalypso Media débarque sur PS5 et Xbox Series X|S en vidéo :

Sur ces consoles, Port Royale 4 a droit à des graphismes en 4K (sauf sur Xbox Series S, en 1080p seulement), des performances plus poussées, des sauvegardes cross-gen, un nouveau système de simulation météorologique ou encore des effets de lumière améliorés.

Si vous avez déjà Port Royale 4 sur PS4 ou Xbox One, une mise à jour gratuite est lancée sur PS5 et Xbox Series X|S. Sinon, les studios lancent une Extended Edition avec du contenu additionnel (DLC Buccaneers, quatre phares et cinq plans de construction de parcs) et même une affiche physique recto verso. Vous pouvez retrouver Port Royale 4 Extended Edition à 49,99 € sur Amazon.