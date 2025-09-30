Ce jeu de simulation très attendu s'offre une démo gratuite

FuturLab a publié une démo gratuite de PowerWash Simulator 2, permettant aux joueurs de découvrir en avant-première la suite du jeu avant sa sortie. Bien que la bande-annonce officielle avec la date de sortie ne soit pas encore disponible, cette démo offre un premier aperçu des nouveaux outils, fonctionnalités et options de personnalisation de la base de jeu.

Que comprend la démo de PowerWash Simulator 2 ?

Deux missions jouables : Nettoyage de camionnette et Nettoyage d'un bâtiment public, ainsi que l'accès à votre base de jeu ;

: Nettoyage de camionnette et Nettoyage d'un bâtiment public, ainsi que l'accès à votre base de jeu ; Deux nettoyeurs haute pression : Prime Vista 1500 et Urban X U1 ;

: Prime Vista 1500 et Urban X U1 ; Savon nettoyant amélioré : encore plus efficace pour éliminer la saleté tenace ;

: encore plus efficace pour éliminer la saleté tenace ; Nettoyeur de sol SwirlForce : outil déblocable pour les surfaces planes ;

: outil déblocable pour les surfaces planes ; Meubles à débloquer : nettoyez-les, conservez-les et affichez-les ;

: nettoyez-les, conservez-les et affichez-les ; Des chats à caresser : oui, c'est possible (et ils l'attendent avec impatience !) ;

: oui, c'est possible (et ils l'attendent avec impatience !) ; De nombreux effets sonores « ding » !

! Un gameplay infini (si vous n'êtes pas lassé de nettoyer les deux mêmes niveaux en boucle).

La démo est disponible dès maintenant sur Steam.

Quand sortira PowerWash Simulator 2 ?





La date de sortie officielle de PowerWash Simulator 2 sera annoncée prochainement. FuturLab vous tiendra informé dès que le jeu sera prêt pour son lancement sur toutes les plateformes.

PowerWash Simulator 2 sortira en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Vous pouvez retrouver le premier PowerWash Simulator à 21,57 € sur Cdiscount.