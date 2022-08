PQube accusé d'avoir détourné une bourse destinée aux développeurs d'A Space for the Unbound

A Space for the Unbound est un jeu d'aventure en 2D attendu par tous les amateurs de pixel art, développé par Mojiken Studio et édité par Toge Productions. Deux équipes basées en Indonésie et qui pointent du doigt les agissements de PQube, qui devait les aider à distribuer leur jeu en Occident.

Dans un communiqué, les studios accusent PQube d'avoir détourné une bourse destinée à mettre en avant certains développeurs et éditeurs pour davantage de diversité. Une opération lancée en août 2020, pendant la pandémie de COVID-19, à l'initiative d'un constructeur de consoles qui n'est pas mentionné. Cette bourse devait être reversée aux développeurs, mais PQube a caché son existence et a gardé l'argent pour lui.

Mojiken Studio et Toge Productions annoncent donc qu'ils reportent le lancement d'A Space for the Unbound pour le moment, et qu'ils résilient leur contrat avec PQube. Problème, l'éditeur anglais réfute ces accusations, expliquant dans un communiqué adressé à The Verge qu'il a grandement financé le développement du jeu et apporté son soutien en matière de portage et de marketing. Le contrat qui lie les studios va sans doute donner lieu à une bataille judiciaire qui s'annonce longue et compliquée, car PQube est bien le détenteur des droits d'édition du jeu sur consoles.

Mojiken Studio rajoute de son côté qu'il n'invite aucunement les joueurs à boycotter ou noter négativement les titres édités par PQube, cela ne ferait que causer du tort aux développeurs partenaires. Le communiqué est avant tout là pour annoncer qu'A Space for the Unbound va se faire attendre.