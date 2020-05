A Space for the Unbound : le jeu d'aventure en 2D et en pixel art indonésien annoncé sur consoles

A Space for the Unbound est attendu depuis un moment déjà sur ordinateurs, Mojiken Studio a d'ailleurs lancé en début d'année un prologue gratuit sur Steam, faisant office de démo et d'introduction au jeu. Eh bien, le titre redonne de ses nouvelles cette semaine dans le Weekly Famitsu, et elles sont bonnes.

Car oui, A Space for the Unbound est désormais attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, toutes ces versions devant normalement arriver cet hiver. Les joueurs sur consoles pourront donc eux aussi découvrir ce jeu d'aventure en 2D, développé par un petit studio indonésien qui fait déjà parler de lui sur la Toile grâce à sa maîtrise du pixel art.

Et la période hivernale sera adéquat pour se plonger dans A Space of the Unbound, le titre proposera en effet « une histoire à propos de l'anxiété, de la dépression et de la relation entre un garçon et une fille avec des pouvoirs surnaturels ». Un titre à parcourir avec un plaid et un chocolat chaud pour éviter la déprime.