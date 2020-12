Space Jam: A New Legacy, LeBron James et Xbox invitent les joueurs à créer leur jeu adapté du film

Si tout se passe bien, Space Jam: A New Legacy sortira au cinéma le 16 juillet 2021, mais les joueurs auront également quelque chose à découvrir. Microsoft vient en effet d'annoncer un partenariat avec LeBron James et Bugs Bunny pour permettre aux fans de créer leur jeu d'arcade original basé sur le film.

Xbox propose en effet aux fans de soumettre leurs idées de game design jusqu'au 30 décembre prochain, il faut être âgé de plus de 14 ans et écrire en anglais. Les joueurs sont ainsi invités à choisir le genre du jeu, parmi une sélection de sous-genres de l'arcade, et résumer son concept en moins de 500 mots. Il y a de belles choses à clé, avec évidemment la création du jeu officiel sous licence Space Jam: A New Legacy qui sera disponible en tant qu'Avantages pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate l'année prochaine. Les gagnants auront leurs noms dans les crédits du jeu final et recevront également des objets dédicacés par LeBron James en personne, des goodies, des packs Nike VIP, une Xbox Series S personnalisée, une projection privée du film à découvrir entre amis ou en famille, ainsi qu'un atelier virtuel pour apprendre le code avec Microsoft en compagnie de LeBron James, Don Cheadle et Cedric Joe, acteurs dans Space Jam: A New Legacy. La firme veut ici mettre en avant son programme d'apprentissage de développement avec sa plateforme MakeCode Arcade, des formations conçues pour les étudiants en anglais uniquement.

Ce qu'il faut donc retenir, c'est que Space Jam: A New Legacy va avoir droit à son adaptation en jeu vidéo d'arcade dès l'année prochaine, et qu'il sera jouable sur les plateformes de Microsoft. Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.