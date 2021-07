Envie de voir Space Jam 2 le 14 juillet ? Utilisez un VPN comme PureVPN actuellement en promotion !

De nombreux contenus ne sont pas disponibles en France avec les restrictions dues au pays d’origine comme la chaîne HBO ou simplement le catalogue US de Netflix. Impossible donc de par exemple découvrir le film Space Jam 2 qui sera diffusé sur HBO dès ce 14 juillet 2021.

L’un des nombreux avantages d'un VPN est justement de pouvoir contourner les restrictions géographiques qui ne permettent pas d’accéder aux contenus comme les séries, les films... Vous pourrez ainsi vous géolocaliser dans n’importe quel pays comme les USA, et accéder à Netflix US, Prime Video ou encore HBO et Hulu.

Il existe de nombreux acteurs dans ce domaine, mais faisons un focus cette semaine sur l'offre de PureVPN qui est actuellement en forte promotion. Ce dernier est disponible sur tous les supports comme Windows, Apple, iOS, Linux ou Android. Il est présent dans plus de 140 pays avec plus de 6 500 serveurs sécurisés. Il permet d’utiliser un compte sur 10 appareils en simultanée. De plus, le service client est 24/7 et vous disposez d'une garantie 31 jours, satisfait ou remboursé.

Dans le cadre de son anniversaire, PureVPN est affiché à -73 % au tarif réduit de 2,59 € par mois pour l'abonnement 2 ans, mais en utilisant le coupon de réduction exclusif à GAMERGEN.COM « GMG10 », le prix passera à seulement 2,33 € par mois.