Space Jam: A New Legacy, le jeu vidéo Xbox imaginé par des joueurs sort bientôt et sera gratuit, des manettes collector dévoilées

Difficile de savoir ce que vaudra Space Jam : Nouvelle Ère tant que nous ne l'aurons pas vu le mois prochain. Warner Bros. et Microsoft se sont dans tous les cas associés pour développer une adaptation originale du long-métrage avec Lebron James et les Looney Tunes. L'année dernière, ils avaient demandé aux fans de donner leurs idées pour créer un univers et un gameplay amusants, et en quelques mois, le projet s'est déjà concrétisé.

Il s'appelle Space Jam: A New Legacy – The Game, sera un beat'em up construit autour des idées du jeune Narayan d'Inde et de l'adulte Ricky des États-Unis, par les développeurs de Digital Eclipse (Samurai Shodown NeoGeo Collection, Blizzard Arcade Collection...). Le scénario sera peu ou proue le même que celui du film, alors que la Tune Squad est enfermée dans un monde numérique par Al G. Rhythm et doit se défaire de ses sbires The Brow et White Mamba pour récupérer les 4 morceaux du Legacy Code, trouver la localisation du grand vilain et le réduire en poussière. Et comme le montrent un trailer et de premières images, l'esthétique rétro en pixel art sera un hommage direct aux jeux de l'époque du premier long-métrage, tout comme la bagarre à base de ballon de basketball et de cartes spéciales.

Si vous êtes intéressés, vous aurez sûrement l'occasion de l'essayer ! Space Jam: A New Legacy – The Game sera gratuit via les Avantages Xbox Game Pass Ultimate dès le 1er juillet sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, avant de devenir free-to-play sur les Microsoft Store le 15 juillet.

Microsoft a visiblement bien aimé la collaboration, car il annonce au passage que 3 manettes spéciales aux couleurs de Space Jam seront commercialisées à partir du 8 juillet 2021, au prix de 69,99 $. Les modèles Goon Squad et Serververse seront malheureusement exclusifs aux États-Unis, où ils seront vendus via le Microsft Store et Amazon.com, mais la variante Tune Squad sera bien vendue en Europe.

