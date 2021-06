Xbox Series X et S : personnalisez votre propre manette next-gen grâce au nouveau Xbox Design Lab !

Si vous aimez les manettes originales, vous connaissez probablement le Xbox Design Lab. Ce portail officiel permettait de personnaliser sa propre manette de Xbox One, avec différents choix de couleurs et du texte au choix à ajouter. Le service a cependant fermé ses portes juste avant le lancement des Xbox Series X|S, afin d'assurer sereinement la transition vers la next-gen. Et c'est avec joie que nous apprenons lors du Xbox Games Showcase Extented qu'il est de retour dès aujourd'hui, et permet de créer une nouvelle manette Xbox Series X|S personnalisée.

Pour 69,99 € seulement, ou 79,99 € si vous choisissez de graver au laser votre nom, Gamertag ou message personnalisé de 16 caractères maximum, vous pouvez repartir avec un accessoire unique. 18 coloris peuvent être choisis pour habiller « presque toutes les parties de la manette, comme l’avant, l’arrière, la croix directionnelle, les gâchettes, les sticks et les boutons ABXY, Vue, Menu et Share ».

Qu’est-ce que le Xbox Design Lab ?

Le Xbox Design Lab est un programme de personnalisation qui offre différentes manières de créer votre propre manette sans fil Xbox. Vous pouvez changer la couleur de presque toutes les parties de la manette, comme l’avant, l’arrière, la croix directionnelle, les gâchettes, les sticks et les boutons ABXY, Vue, Menu et Share. Grâce au Xbox Design Lab, vous pouvez personnaliser une manette pour que celle-ci corresponde à votre style, qu’elle raconte une histoire ou qu’elle incarne un souvenir précieux. Vous pouvez d’ailleurs aller plus loin grâce à l’inscription au laser, qui vous laisse ajouter votre nom, votre Gamertag ou un message personnalisé de 16 caractères. Votre manette est ensuite assemblée à la main puis envoyée chez vous, et les frais de livraison sont offerts.

Quoi de neuf avec cette mise à jour ?

À partir d’aujourd’hui, nos nouvelles manettes sans fil sont disponibles dans le Xbox Design Lab. Vous pourrez bénéficier de tous les avantages que présentent ces manettes Xbox sans fil de nouvelle génération, comme l’ergonomie améliorée pour plus de tailles de mains, une meilleure connectivité entre les appareils, une fonctionnalité de partage simplifiée et une latence réduite.

Vous pourrez choisir parmi 18 couleurs différentes pour la plupart des éléments de la manette et en découvrir de nouvelles comme Shock Blue, Pulse Red, et Electric Volt. La majorité de ces différentes options de coloris utilisent des plastiques composés à 30 % de matériaux recyclés.* Ces options réduiront les surplus de déchets plastiques impactant la nature, contribuant ainsi aux actions que nous devons tous entreprendre pour prendre soin de notre planète. Nous pensons que cet effort est nécessaire et allons continuer à augmenter les proportions de matériaux recyclés utilisés dans la fabrication de nos produits.

Une nouvelle option permet d’ajouter des boutons ABXY où la lettre apparaît en noir sur fond coloré et une autre pour les boutons Vue, Menu et Share avec une inscription noire sur fond blanc.

Nous accordons une importance particulière à la personnalisation rendue possible par le Xbox Design Lab et cette mise à jour n’est que le début. Notre équipe développe de nouveaux procédés, teste des matériaux inédits et innove pour que nous puissions continuer à faire évoluer l’expérience Xbox Design Lab. Dans les mois qui viennent, nous vous en dirons plus sur les nouvelles opportunités de personnalisation pour que votre expérience de jeu soit unique.

Personnalisez votre manette aujourd’hui

Vous pouvez passer commande pour 69,99 €, à cela peuvent s’ajouter 9,99 € supplémentaires si vous optez pour l’inscription au laser. Chaque manette sera livrée sous un délai de 14 jours ouvrés.

Que vous cherchiez une manette personnalisée pour vous-même, pour un proche ou une joueuse ou un joueur qui vous est cher, le Xbox Design Lab est l’endroit idéal pour concevoir la manette parfaite. Si vous ne savez pas par où commencer, vous trouverez nombre d’inspirations sur notre site. Nous avons hâte de découvrir les designs fantastiques que vous allez créer. N’hésitez pas à partager vos créations en utilisant le #XboxDesignLab pour que le reste de la communauté soit témoin de votre œuvre !

*La résine plastique utilisée est composée à 30 % de matériaux recyclés (en poids), issus de cache-phares, de bidons d’eau et de CDs. 4 de nos 18 couleurs n’incluent pas de matériaux recyclés : Robot White, Pulse Red, Zest Orange et Regal Purple.