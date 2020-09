AGOS: A Game of Space, Ubisoft dévoile un intriguant jeu en VR dans l'espace

C'est avant son second Ubisoft Forward que le studio a présenté brièvement AGOS: A Game of Space, un titre pour l'instant bien énigmatique qui nous emmènera, comme son nom l'indique, dans l'espace, afin de construire et piloter ses propres navettes spatiales. Place à une première bande-annonce.

Voici une brève présentation d'AGOS: A Game of Space :

Découvrez l'espace comme jamais grâce à la réalité virtuelle. Expérimentez un gameplay fondé sur la physique pour construire et piloter vos navettes spatiales. Explorez des systèmes solaires uniques, collectez des ressources, débloquez des nouveaux outils et technologies et faites face aux périls de l'espace pour maintenir la vie à bord de votre vaisseau durant cette incroyable odyssée pour sauver l'humanité.

La date de sortie d'AGOS: A Game of Space est fixée au 28 octobre 2020 sur PC via Uplay, Steam et Oculus.