PREVIEW Donkey Kong Bananza : une future pépite de la Switch 2 qui va casser la baraque ?

Depuis un moment déjà, ce bon vieux Donkey Kong a de nouveau le vent en poupe, apparaissant dans Super Mario Bros. Le Film, ayant droit à une zone dédiée dans le parc d’attractions Super Nintendo World et remis en avant par l’accessibilité accrue de ses anciennes aventures. Il ne manquait qu’une chose, un projet inédit à sa hauteur. C’est bien parti avec Donkey Kong Bananza, une exclusivité Switch 2 qui sortira un mois seulement après le lancement, le 17 juillet. Si sa première bande-annonce a rapidement montré une phase en vue de côté assez classique, ce ne sera pas le cœur de cet épisode qui tire clairement son inspiration de Super Mario Odyssey, mais en jouant à fond la carte de la brute épaisse capable de tout casser sur son passage. Nous avons pu l’essayer à l’occasion de la NS2 Experience à Paris et il n’a pas eu de mal à nous convaincre.

Donkey Kong Bananza ne fera pas dans la finesse et c’est ce que nous aimons.

Deux segments constituaient cette démo, à commencer par l’introduction coup de poing du jeu, littéralement. C’est dans un univers minier que le gorille a d’abord creusé son trou, un tutoriel nous menant à la découverte de nos premières Bananes dorées, qui constitueront l’une si ce n’est la motivation principale du protagoniste. Pas besoin d’être Einstein pour s’amuser, les touches X, Y et B servent toutes les trois à frapper le décor, que ce soit vers le haut, sur le côté ou en bas, avec A pour sauter. Les environnements sont donc hautement destructibles, jusqu’à un certain point. Rien qu’en nous éloignant un peu du chemin proposé en cassant quelques murs, nous pouvons déjà tomber sur quelques sources supplémentaires du minerai doré qui servira de monnaie principale. L’ami DK peut aussi taper la discute avec les locaux, qui réagissent à ses actions, par exemple en remettant en état un distributeur automatique, et par là nous entendons le démolir en le frappant.

Mais évidemment, cette quiétude ne pouvait pas durer et toute la mine se fait attaquer par une menace tout à fait gigantesque, qui la plonge six pieds sous terre. Les éléments du scénario restent encore assez flous et la deuxième partie de cette version d’essai nous a ensuite propulsé dans un décor tout à fait différent, une strate faisant office de niveau (« layer » en anglais) et ayant comme biome thématique un lagon. Au passage, Donkey Kong a gagné un mystérieux allié cristallisé se tenant sur son épaule. Cette section a introduit des ennemis volants nous balançant des rochers. Vous pensez que cela va l’arrêter ? « Gare aux gorilles » comme dirait l’autre. Avec ZR, nous pouvons ramasser leurs projectiles ou tout simplement prendre un morceau du sol, avant de viser et leur envoyer en pleine tronche pour les envoyer valdinguer. Toutefois, ce n’est pas efficace sur certaines structures en apparence indestructibles, qui nécessitent de récupérer un minerai violet faisant office de bombe. Et c’est alors reparti pour tout casser ! Des collectibles plus ou moins visibles sont évidemment disséminés dans le coin et devraient bien occuper les joueurs visant le 100 %. De plus, nous avons également pu accéder à une zone de défi où il fallait terrasser plusieurs ennemis rocheux dans le temps imparti.

Nos premières impressions : Vivement ! Donkey Kong Bananza ne fera visiblement pas dans la finesse et c’est exactement ce que nous aimons, un jeu décomplexé qui promet d’être super fun et vraiment magnifique. Entre les animations faciales du personnage totalement délirantes et sa belle fourrure pouvant être mouillée, il devrait clairement faire honneur à la Switch 2. Clairement, cette aventure nous met déjà la banane.