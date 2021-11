PREVIEW Elden Ring : le GOTY de 2022 ?

Entre Ciel et Terre





Qui ne connaît pas FromSoftware aujourd’hui ? Au fil des générations, ce studio s’est fait un nom en proposant aux joueurs des jeux excentriques, décalés, avec des univers fantastiques et une difficulté souvent épineuse qui a su faire grincer quelques dents. La firme fera son grand retour avec une toute nouvelle licence qui ne laisse pas indifférents les gamers du monde entier : Elden Ring. Pourquoi autant d’enthousiasme ? Car le cerveau du réalisateur Hidetaka Miyazaki est mélangé à celui de George R. R. Martin (Game of Thrones). Forcément, il y a de quoi faire saliver toute une communauté appréciant les épées démesurées, les monstres légendaires et les dragons survoltés. Nous avons passé quelques jours en compagnie de cette nouvelle production, il est donc temps de vous livrer nos premières impressions sur cette expérience.

Parlons peu, parlons bien, la direction artistique d’Elden Ring est incroyable. Diverses couleurs fusionnent entre elles pour amener une ambiance mélancolique à l’écran. Nous apprécions plus particulièrement les différentes teintes qui s’opposent entre la terre et le ciel. D’un côté, nous avons un aspect terne et froid, de l’autre, un rendu lumineux et chaleureux ; de quoi satisfaire les mirettes. En outre, nous explorons les contrées de « l’Entre-terre », les environnements sont vivants et bondés d’éléments en tout genre. Ainsi, la flore est apaisante et bouge constamment au gré du vent, tandis que la faune déambule avec lascivité.

Et le rendu dans tout cela ? Dans les paramètres, nous avons le choix entre deux options. La première, Résolution, permet d’exhiber des graphismes nets, les arrière-plans sont plus lisibles et agréables à l’œil. Seulement voilà, petit bémol dans tout cela, lorsque nous sommes dans un lieu vaste empli de divers décors, le titre subit des ralentissements, les 30 fps ont du mal à maintenir la barre. La deuxième, Performance, nous donne la possibilité de jouir d’Elden Ring en 60 fps. Petit problème aussi, les graphismes sont moins clinquants, le paysage en fond est légèrement flouté et pas mal d’éléments (notamment l’herbe) sont aliasés et pixélisés.

Si le titre ne bouge pas d’un poil lors de sa parution dans nos boutiques, le mode « Performance » sera privilégié. La raison ? La fluidité apporte un confort non négligeable lors des affrontements, une seule petite frame variant peut faire pencher la balance. Espérons que les développeurs trouvent un compromis pour obtenir une image tape-à-l’œil avec un framerate convenable ; notez que le ray tracing arrivera via un patch, possible que la partie visuelle soit plus séante à ce moment-là.

Un pour tous, tous pour un !





L’odyssée commence par la création d’un personnage ayant une classe spécifique (Prophète, Champion, Loup Sanglant, etc.) qui joue beaucoup sur les aptitudes de notre héros (endurance, force, dextérité, etc.). Sans surprise, il faut un temps d’adaptation pour comprendre toutes les facettes de la prise main d’Elden Ring. Si vous avez l’habitude des jeux d’action, vous allez vite trouver vos repères. Courir, sauter, attaquer, ramasser un objet, les bases sont là. Le titre devient plus exigeant quand le joueur doit en découdre avec des créatures ardues.

Par exemple, il est possible de galoper sur une sorte de cheval, de dégainer sa lame pour trancher dans le vif, tout en gérant objets, compétences et accessoires. De plus, nous avons la faculté de tenir plusieurs armes (main gauche et droite), nous limitant dans nos déplacements. Il faut donc penser constamment à nos équipements pour avoir une certaine dextérité durant nos batailles. Et pour cause, FromSoftware oblige, il ne sert à rien de rentrer dans le tas, la tête baissée, pour remporter une victoire, car c’est la mort qui vous attend. Le jeu joue beaucoup sur nos réflexes pour arriver à nos fins ; merci la touche esquive. Pour ne pas changer, il faut analyser l’ennemi, le comprendre, chercher ses points faibles et passer à l’acte au moment opportun.

Un boss est trop compliqué à massacrer ? Pas de panique, le multijoueur entre en jeu. Ainsi, nous pouvons invoquer d’autres guerriers pour nous prêter main-forte. Chose à prendre en compte, s’il meurt, il est simplement renvoyé dans son monde. Si nous mourons, le participant disparaît, tout simplement. La demande d’une aide se fait par l’intermédiaire d’ustensiles adéquats. En cas de conflit entre joueurs (cela peut arriver), nous avons la possibilité de le renvoyer dans son univers. Notez que d’autres modes amusants sont disponibles. Comme ? Envahir un lieu et essayer de vaincre l’hôte. Ce dernier peut faire appel à quelques compères pour se protéger, bref, seul ou à plusieurs, il y a clairement de quoi se divertir.

Concernant nos escapades, sachez que les environnements sont vastes, très vastes. Pour nous faciliter un brin la vie et éviter de nous perdre, nous avons à disposition une carte, où des repères et autres balises peuvent être posés afin de nous orienter, mais aussi marquer des endroits dangereux. Durant nos balades, nous trouvons des matériaux pour que nous puissions fabriquer des objets utiles à notre progression ; il faut donc trainer un peu des pieds à droite, à gauche, pour débusquer des articles rares. Bien évidemment, les lieux sont hostiles, des ennemis rôdent dans les parages et possèdent, par moment, des matières intéressantes. Pour ne pas alarmer toute une horde de vilains, nous pouvons assassiner silencieusement, dans l’ombre. En d’autres termes, vous pouvez jouer comme vous le souhaitez et selon vos envies, en étant discret ou, au contraire, en provoquant vos adversaires.

Nos premières impressions : Vivement ! Elden Ring est absolument séduisant de prime abord. Son univers, empli de fantaisie et de magie, qui a su nous marquer l’esprit en seulement quelques heures, est son point fort. Action, infiltration et folie, il est dur pour nous de déposer la manette et de se dire qu’il faut attendre encore quelques mois pour retourner explorer l’Entre-terre, qui plus est, avec un ami. Le titre démarre avec une base solide, frappante et hallucinante. Elden Ring est vraiment prometteur, et pourrait concourir à la course au GOTY de 2022.

