PREVIEW Final Fantasy XVI : un futur phénix du jeu de rôle ?

Source: Visuels : FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved

Source: Visuels : FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved

Un prélude au coin du feu





En février dernier, nous avions eu l'opportunité de nous rendre à Londres pour découvrir le gameplay de Final Fantasy XVI au travers d'une démo servant à nous présenter les grandes lignes du système de combat, donnant lieu à une première preview que nous vous conseillons d'aller lire si ce n'est pas déjà fait. Dans le cadre d'un nouveau media tour international, nous avons été conviés à Paris fin avril par Square Enix, nous permettant de jouer près de 4 heures à FFXVI, et c'est avec joie que nous pouvons enfin vous faire part de nos impressions à ce sujet. Avant toute chose et comme la dernière fois, il s'agissait d'une version spéciale conçue pour les médias, dont le contenu pourrait différer du jeu final. Mais contrairement à notre première prise en mains, rien n'a été modifié pour nous montrer en avance certaines capacités par exemple, ce qui signifie que hormis sur l'aspect technique et un éventuel peaufinage, l'écart ne devrait pas être important s'il existe. La majeure partie de notre temps de jeu a consisté à découvrir le début de l'aventure, du lancement d'une Nouvelle Partie jusqu'à un passage après avoir crapahuté dans une forêt appelée La Grande Sylve, dans l'ensemble assez linéaire et très scénarisé, avant d'arpenter une zone plus ouverte se déroulant quelques heures plus tard. Nous éviterons donc dans les lignes qui suivent d'évoquer certains éléments faisant office de spoilers afin de vous laisser le plaisir de la découverte. À ce sujet, nous pouvons vous reconfirmer qu'une démo sera bien disponible avant le lancement et qu'elle couvrira justement le début du jeu, mais sans doute pas autant que ce que nous allons vous raconter.

L'introduction pose de sérieuses bases scénaristiques.

Le mode Qualité Graphique activé, nous pouvons vous assurer que Final Fantasy XVI nous a mis d'emblée une claque en nous plongeant dans l'action avec dès les premières secondes la confrontation déjà iconique du logo du jeu : Phénix vs Ifrit. Une séquence bien plus basique que le véritable segment opposant les deux Primordiaux plus tard dans le jeu, à la manière d'un souvenir fugace d'un Clive désormais dans sa vingtaine en l'An 873. Vous vous souvenez du tout début de la bande-annonce ayant révélé le jeu ? C'est de cette manière que le protagoniste est introduit en pleine mission au Défilé de Njsa, baptisé Wyverne par ses coéquipiers Pourvoyeurs. La marque apposée sur leur visage n'a en revanche rien d'un beau tatouage fantaisiste, car elle atteste aux yeux de tous qu'ils sont esclaves...

Si vous aimez les intrigues politiques à la Game of Thrones, l'introduction pose de sérieuses bases scénaristiques avec une grande bataille entre le Royaume de Fer et la Dalméquie, qui nous fait vite comprendre que nous sommes dans un Final Fantasy via des attaques de magie, une cavalerie de guerriers à dos de Chocobos fonçant à l'assaut et quelques notes de musique familières déjà fort délectables. Le PEGI 18 n'est d'ailleurs pas là pour rien, car les premières traces d'hémoglobine ne tardent pas à apparaître et ce n'est rien par rapport à ce qui arrive un peu plus tard. À l'abri d'une forteresse, plusieurs puissants de ce monde qu'est Valisthéa sont réunis et là encore le décor est rapidement planté grâce à une mise en scène aussi anodine qu'efficace. Le seigneur local se fait ainsi servir à boire par un serviteur, qui remplit sa tasse par magie en « extrayant » l'eau depuis un cristal, tandis que la belle Benedikta Harman allume sa pipe du bout des doigts. Oui, FFXIV n'est vraiment pas loin et les fans de Yotsuyu apprécieront !

L'Émissaire de Garuda accompagne ici le souverain de Valœd, Barnabas Tharmr, incarnation d'Odin, tandis qu'Hugo Kupka se tient à l'opposé. Outre l'imposante carrure et la pilosité ultra réaliste du colosse, nous avons surtout retenu sa voix, ayant joué tout du long en français. En effet, en tant que fan de Destiny, nous avons immédiatement reconnu David Krüger, qui incarne le Commandant Zavala. Le destin a donc voulu qu'il double Titan, un choix aussi cocasse que réussi du peu qu'il nous a été donné d'entendre. Et pendant que nous digressons à ce sujet, le père des frères Rosfield, Elwin de son prénom, est quant à lui doublé par Antoine Tomé, qui prête sa voix à Osiris du côté de Bungie, l'Arcaniste étant surnommé le Phénix. Décidément, les astres étaient alignés au moment de choisir le casting vocal francophone ! Les scènes d'exposition s'enchaînent, dépeignant notamment une relation assez inattendue entre Hugo et Benedikta, mais surtout une opposition de taille entre Shiva et Titan, semant la terreur sur le champ de bataille. Outre les effets des attaques de glace qui ne nous ont pas laissé de marbre, cet affrontement de géants iconisant bien les deux figures pour leur introduction a lieu « en temps réel » pour Clive et son groupe, déformant le terrain rocheux telle une catastrophe naturelle de grande ampleur, où nous avançons simplement au pas de course, façon blockbuster hollywoodien. Même si notre héros et son supérieur Tiamat s'en tirent mieux que leur camarade Biast (vous noterez les références), il finit par s'évanouir, une parfaite excuse narrative pour nous faire découvrir son passé et les évènements qui ont tout changé dans sa vie.

Le devoir d'un Gardien





Nous voici donc en l'An 860 à Rosalith, la capitale de l'Archiduché de Rosalia, aux commandes d'un jeune Clive effectuant son entraînement auprès de Rodney Murdoch, une session qui est donc bien présente telle quelle comme nous l'espérions, nous introduisant efficacement les bases du système de combat en quelques minutes. À ce sujet, nous avions sélectionné le mode Histoire pour ne pas perdre de temps, session limitée oblige, en ne gardant équipé que l'Anneau de Sursis nous donnant du temps pour esquiver avec R1, puis celui de Synergie bien plus tard (après ce flashback) pour ne pas nous soucier de Talgor, que Clive n'arrête pas d'interpeler à chaque action à grands coups de « Vas-y Talgor », comme nous l'avions déjà remarqué.

Si vous aimez les ambiances façon Noces pourpres de GoT, vous serez servis.

Au-delà de ce tuto, nous découvrons donc le frère cadet de Clive, Joshua, leur amie d'enfance peu loquace Jill Warrick, bébé Talgor qui ne pourra que vous faire craquer, l'archiduc Elwin fort charismatique tout en possédant un petit côté affectif qui transpire dans ses actes et paroles envers son fils, mais aussi la méprisable mère de la fratrie dont l'ascendance semble lui être montée à la tête... puisque seul Phénix semble compter à ses yeux. C'est donc à Rosalith que nous effectuons librement nos premiers pas, l'occasion de pouvoir parler à quelques PNJ. Comme à l'ancienne, leurs dialogues se répètent en interagissant de nouveau avec eux, la différence étant qu'ils sont doublés. Ceux faisant simplement partie du décor discutent sinon entre eux, avec une transcription écrite apparaissant sur la gauche de l'écran pour ne rien rater. Quelques objets peuvent être ramassés dans ces environnements très réalistes que nous traversons, entre la cour du château, un petit jardin verdoyant ou encore la salle d'audience, mais pas question de réelle exploration pour le moment, les accès non utiles étant verrouillés.

Ces quelques minutes introduisent les Pourvoyeurs, l'esclavage semblant être accepté dans cette société féodale, l'occasion de montrer que Clive n'y est pas favorable. D'autres exemples d'utilisation de la magie au quotidien sont aussi mis en avant en regardant à droite à gauche. Une cinématique nocturne avec Jill et Clive vient par la suite poser les bases de leur relation, lors de laquelle nous avons noté la présence d'un point rouge fort scintillant dans le ciel de Valisthéa aux côtés de la Lune. Simple clin d'œil de la CBU3 à Dalamud ou futur enjeu scénaristique ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le lore qui manque, puisqu'en maintenant le pavé tactile de la DualSense, nous accédons à la Chronographie, donnant accès à des informations sur le lieu où nous nous trouvons, certains personnages et ennemis. Dans le cas montré en image ci-contre, cela nous donnait entre autres plus de détails sur Wade et Tyler, deux alliés accompagnant temporairement Clive dans les Marais de Fangebrune.

Cette quête principale nous a ainsi plongé dans cette zone frappée par le Fléau noir, où des Gobelins ont élu domicile, là encore très linéaire avec une succession d'affrontements, donnant le ton de ce que nous pouvons attendre du bestiaire de FFXVI. Osons la comparaison, l'apparence ultra réaliste de ces Hommes-bêtes pourrait nous faire croire qu'ils sortent tout droit d'un The Witcher, bien loin de leurs traits dans FFXV par exemple. Après avoir éliminé quelques-unes de ces pestes, dont une déclinaison géante appelée justement Gigas, nous sommes tombés nez à nez face à un gigantesque Morbol pour un combat de boss. Rien qu'avoir le courage de se tenir devant une telle abomination force le respect envers Clive, qui n'a pas volé son titre de Gardien ! En plus du côté sac à PV de cette horreur lovecraftienne, ce qui n'était pas le cas des gobelins de base éliminés en quelques coups d'épée, nous avons donc dû esquiver son souffle nauséabond et toxique, ainsi que ses tentacules, des attaques de zone certes classiques, mais donnant déjà bien le ton. À ce stade du jeu, Clive n'a en revanche reçu que la Bénédiction de Phénix, nous obligeant à spammer les coups d'épée simples (Rond) et boules de feu à distance (Triangle) entre deux techniques sous cooldown. C'est forcément moins représentatif du potentiel de ce système de combat et il faudra faire avec au moins quelques heures.

La dernière partie de ces souvenirs de jeunesse nous ont enfin conduit au Fort Phénix, mais faisons un petit aparté avant ça. Contrairement à un FFXII où tous les lieux sont reliés entre eux, les zones auxquelles nous avons pu accéder devaient être sélectionnées depuis la carte du monde à la manière d'un choix de niveau, une approche bien différente des précédents Final Fantasy, à voir le ressenti sur la durée. Bien, revenons aux tragiques évènements de ce segment de l'aventure... En effet, si vous aimez les ambiances façon Noces pourpres de GoT, vous serez servis, car la nuit suivant les célébrations dans ce fort va tourner au cauchemar en raison d'une infiltration ennemie, hémoglobine et tranchage de gorge garantis ! C'est dans ce cadre que nous incarnons quelques instants Joshua comme le montrait le State of Play, avant de repasser à son frère, notamment pour une confrontation contre un Chevalier dragon. Et là encore, la scénographie de son introduction est criante, perché sur un toit comme dans le trailer CGI d'Heavensward, caressant les fans dans le sens du poil, tandis que ses offensives sont telles qu'attendues d'un tel adversaire.

Les évènements fort bien connus de la toute première bande-annonce du jeu se sont ensuite déroulés sous nos yeux ébahis avec tout un segment jouable où nous contrôlions Phénix face au mystérieux Primordial de feu encore non nommé, une séquence de rail shooter avec une visée libre pas si simple à appréhender à travers des décors souterrains se détruisant au fil de cette tragique confrontation, où les effets visuels ne manquaient pas. Il nous a même semblé reconnaître quelques notes du thème des Four Fiends, l'OST accompagnant à merveille l'action. Les derniers instants de ce flashback expliquent quant à eux la raison faisant que Clive est devenu malgré lui un Pourvoyeur, avant de nous ramener dans le « présent ».

Premiers pas au Repaire et balade dans les bois





Retour 13 ans plus tard donc, en l'An 873, avec la suite directe des évènements, mais là encore nous n'en dirons rien pour ne pas spoiler. Sachez simplement que Clive va finir par rencontrer Cid et ramener Jill avec lui, bien aidé par Goetz, un grand gaillard un peu simplet, faisant forcément un peu penser à Hodor. Notons également le fait que certains ennemis parlaient leur propre dialecte, un très bon point en termes de lore pour apporter de la diversité. C'est donc au Repaire, qui nous servira de hub où revenir tout au long de l'aventure, que les mécaniques traditionnelles de jeu de rôle de cet épisode ont commencé à se montrer. Une base bien cachée dans des ruines Célestes au sein d'une zone déjà touchée par le Fléau noir appelée le Vert-Pomant, où il n'y a donc pas accès à la magie, car la terre y est morte.

Ce décor luxuriant fourmillant de détails nous a fait croiser la route du Dragon du nord, Fafnir.

Bon, c'est sans doute là que Final Fantasy XVI est le moins enchanteur pour le moment, puisque nous sommes face à du très basique, avec de premières quêtes secondaires servant à nous faire découvrir les lieux. Entre jouer le serveur dans la taverne Le Gros Chocobo – non, les plats ne sont pas transportés de manière réaliste, mais sont pris comme par magie pour disparaître dans l'inventaire avant d'être distribués -, apporter des matériaux ou simplement aller dire à la soigneuse Tarja qu'un blessé a besoin d'elle (alors qu'il aurait suffi de crier son nom pour qu'elle entende), ce n'est pas bien fou. De même lors du segment en zone ouverte bien plus tard où nous avons simplement servi de livreur alors que le PNJ pouvait bien faire quelques mètres pour s'y rendre lui-même... Espérons que Square Enix ait mieux en stock pour nous captiver. Ces activités ont à minima le mérite de distiller des informations au fil des conversations, le personnage que nous venons de citer prenant ainsi Clive pour un Pourvoyeur et donc un esclave (ce qu'il n'est plus, car tout le monde est libre et égal au Repaire), croyant que Jill est sa maîtresse, car c'est une dame ravissante. Très cocasse.

Le Repaire offre donc tout ce que nous pouvons attendre d'un tel lieu, avec un forgeron pour crafter ou renforcer notre équipement, une marchande auprès de laquelle nous avons obtenu une épée un peu plus puissante et même un Orchestrion ! Comme dans FFXIV, il permet de jouer des musiques du jeu, qu'il faudra obtenir sous certaines conditions. Nous retrouvons également la Stèle d'excellence, un mystérieux artefact sans doute d'origine Céleste, qui a réagi au contact de Clive et permettra de s'entraîner, mais aussi de rejouer les divers stages du jeu. Nous ne nous sommes pas plus attardé que ça dans notre nouveau foyer, préférant poursuivre l'aventure dans le stage La Grande Sylve, accompagné de Cid et Talgor, avec comme objectif de rejoindre La Nef. Oui, Clive a retrouvé son compagnon canin 13 ans après, une fidélité à toute épreuve ! Ce dernier peut d'ailleurs aboyer face à un passage un peu caché grâce au guidage amélioré servant à suivre le fil rouge de l'histoire.

Cette zone forestière était là encore assez linéaire dans l'ensemble, avec une succession de combats dans des « salles », avec de nouveaux ennemis à découvrir, dont des plantes carnivores se fondant bien dans le décor et des meutes de « loups ». Ce décor luxuriant fourmillant de détails nous a fait croiser la route du Dragon du nord, Fafnir, dont cette incarnation ne manque pas de piquant, arborant des écailles sur tout le corps. C'est dans l'enceinte de ruines Célestes que nous avons dû l'affronter et le combat design tirait pleinement parti des lieux. En effet, la créature peut se mettre en boule et utiliser les parois pour nous foncer dessus tel un Sonic sous hormones, en plus d'être capable d'effectuer des roulades latérales cherchant à nous aplatir. Rien de bien compliqué à esquiver, mais la rencontre n'en est que gratifiante et unique.

Enfin, et ce sera le seul léger spoiler que nous nous autoriserons ici, nous sommes tombés sur des soldats ennemis à la solde de cette chère Benedikta, que nous voyons assassiner un pauvre gars lui ayant fourni des informations. C'est la mise en scène plus que le contexte qui nous importe dans ce cas, car le temps de l'exécution, la caméra passe d'une vue d'ensemble au point de vue de ce pauvre hère à la première personne, c'est assez génial. Un combat s'ensuit rapidement contre un garde en armure lourde baptisé le Corbeau de jade, dont les traces de sang laissées sur son plastron étaient là encore très réalistes.

Ouverture sur le monde





Pour terminer, nous avons passé un peu de temps dans l'une des zones de la Province royale de Rosalia, en étant cette fois niveau 19, en possession des capacités de Garuda et accompagné par Jill, mais en ne devant pas déclencher la suite de la quête principale nécessitant de parler à une certaine Martha (« Why did you say that name? »). Déjà, certains accès à cette zone verdoyante proches du village étaient tout simplement bloqués, de manière assez intelligente avec par exemple un pont détruit. Autre détail, nous avons « découvert » un Monolithe, faisant office de point de déplacement rapide, une fonctionnalité qui sera donc à priori bien ancrée dans le lore. La quête secondaire déjà évoquée plus haut mettait de son côté en scène des Chocobos et les fameux Légumes de Gysahl.

L'envie de continuer à découvrir Valisthéa était fortement présente.

Ces braves créatures étaient d'ailleurs présentes à l'état sauvage, dont un beau spécimen chromatique appelé Oiseau bleu, et pouvaient être combattues et massacrées... Ne nous jugez pas, il fallait bien essayer. Nous n'avons en revanche eu aucun remords à brûler des araignées géantes et autres Pince d'argile (une sorte de gros scorpion) ! La plupart nous attaquent d'ailleurs à vue si nous approchons trop d'eux, tandis que d'autres ne répondent que s'il y a eu provocation, dont les antilopes que nous croyions à la base n'être que de simples animaux placés là dans le décor. Il ne faut également pas se fier qu'au niveau, car un Rhinofuros ou une Adamankhélone sont bien plus robustes que d'autres espèces, pour ne pas dire des sacs à PV. Cette dernière s'est même improvisée Beyblade le temps de quelques attaques en toupie qu'il valait mieux esquiver. Par ailleurs, les ennemis abattus restent sur place, à voir s'ils finissent par disparaître comme par magie au bout d'un certain temps. Ce qui est sûr, c'est que les capacités de Garuda ont rendu ces confrontations plus intéressantes, surtout que son étreinte est particulièrement pratique face à tout ce qui vole. En revanche, nous n'avions rien d'autre à faire durant ce court aperçu plus ouvert en dehors des combats, ce qui finalement ne changeait pas tellement des passages plus linéaires du début.

Nos nouvelles impressions : Vivement ! Il a tout de même fallu nous faire lâcher la manette, car l'envie de continuer à découvrir Valisthéa était fortement présente. Même si l'aspect RPG et exploration de Final Fantasy XVI s'annonce très classique, sa mise en scène grandiose, ses affrontements dynamiques et plus stratégiques qu'ils n'y paraissent, et surtout son scénario sombre et tragique devraient sans problème compenser et nous scotcher des heures durant à notre écran. Ces quelques heures en compagnie du jeu nous ont bien chauffé, vivement le mois prochain !

