PREVIEW Ghostwire: Tokyo, vers l'inconnu et l'au-delà

La semaine dernière, en amont de la présentation de gameplay diffusée auprès du public ce jeudi, nous avons été convié par Bethesda à un évènement en ligne pour en voir davantage au sujet de Ghostwire: Tokyo, en plus d'avoir accès à quelques éléments visuels. Ce jeu d'action-aventure surnaturel se déroulant dans la métropole japonaise est issu de l'esprit de Shinji Mikami et des membres du studio Tango Gameworks, dont le directeur Kenji Kimura, conçu à la base spécialement pour la PS5. Nous avons pu découvrir environ 30 minutes de gameplay d'une version en cours de développement prenant place au début de l'aventure alors que le personnage principal Akito se retrouve seul dans les rues de la ville, un évènement paranormal ayant provoqué la disparition de 99 % de la population, du moins à Shibuya. Enfin, pas vraiment seul puisqu'il est possédé par un esprit appelé KK, expert en chasse aux fantômes qui va l'aider à traquer Hannya, le mastermind derrière le phénomène, dans le but de sauver sa famille.

L'ensemble parait tout de même très rigide et lent.

Les rues de Tokyo ne seront pas vraiment désertes dans Ghostwire, puisque des créatures appelées Visiteurs ont surgi, les premières croisées ressemblant à des hommes d'affaires tenant un parapluie, venant capturer les esprits dans d'étranges boîtes. En vue à la première personne, nous les combattrons en utilisant le Tissage d'Éther, un pouvoir utilisant les éléments avec nos mains, celui du vent rappelant énormément le pistolet spirituel de Yūsuke Urameshi dans Yū Yū Hakusho, se rechargeant par exemple en détruisant des éléments du décor et anéantissant nos opposants. Une fois affaibli, nous pourrons attraper le cœur spirituel de l'ennemi en maintenant L2, la touche d'action utilisée pour pas mal de choses. Plus subtil, en se faufilant derrière l'un d'eux, Akito est capable de les éliminer discrètement en les purgeant.

Parmi les types d'objectifs présents dans ce monde ouvert urbain, nous devrons nettoyer des Torii, les portails traditionnels japonais, à l'entrée de sanctuaires afin de réduire le brouillard sur la carte. Dans ces derniers se trouvent des Katashiro, des talismans en papier capables d'accueillir les esprits sauvés. Il faudra ensuite les amener à une cabine téléphonique pour les renvoyer « dehors ». En se rendant à l'appartement de KK, une autre mécanique de jeu a été introduite : retirer un sceau en reproduisant le symbole affiché à l'écran, soit avec le joystick droit ou directement via le pavé tactile de la DualSense, avant de libérer l'énergie en appuyant sur R2 + L2. De la même manière, il arrivera qu'il faille purger un spectre avec cette méthode. À l'intérieur, Akito y a récupéré un arc pour attaquer des cibles à longue portée. Et en sortant, c'est une barrière qui a surgi autour du bâtiment, nécessitant de détruire des pierres d'âme aux différents étages. C'est là que toute la dimension psychédélique du jeu s'est montrée, l'au-delà interférant avec les lieux en les mettant sens dessus dessous, altérant les repères spatiaux (le sol devenant le plafond par exemple). Un joli trip sous acide se résumant tout de même globalement à suivre un couloir avec quelques sauts assez rigides… À voir de quelle manière ces situations se complexifieront par la suite.

Ensuite, c'est un autre pouvoir bien utile dont nous avons eu la démonstration, la Vision spectrale, servant à retracer le parcours d'une cible à la manière d'un Assassin's Creed ou à faire apparaître des éléments à détruire au sein de la corruption, une mystérieuse substance retenant des esprits. Des missions secondaires seront présentes où il faudra aider des esprits dans le besoin afin qu'ils trouvent la paix, tel que le Zashiki-warashi dans la demeure d'une vieille dame, avec en récompense la possibilité d'utiliser son pouvoir, quel qu'il soit.

Plus amusant, nous ferons aussi la rencontre d'autres yokai comme un Tanuki, certains comme les Nekomata tenant les épiceries de la ville, les fameux konbini, vendant divers objets tels que des Katashiro ou divers dango restaurant les PV. Le Tengu lui servira de grappin afin de se déplacer verticalement et atteindre les toits d'immeubles, tandis qu'une étrange capacité permettra d'effectuer un déplacement rapide vers l'avant. Et visiblement, aucun dégât de chute n'est inclus même depuis l'équivalent de cinq étages. La présentation s'est conclue avec la récupération du pouvoir de feu pour le Tissage d'Éther en libérant un temple, celui de l'eau étant également confirmé.

Nos premières impressions : Bon ! Cet aperçu de Ghostwire: Tokyo nous a rendus très curieux et donné envie d'avoir la manette en mains pour expérimenter ce gameplay par nous-mêmes, bien que l'ensemble paraît tout de même très rigide et lent. Au passage, si les bandes-annonces mettent en avant le doublage anglais, cette phase de jeu qui nous a été présentée était elle en japonais sous-titré et de très bonne facture.

