PREVIEW Pikmin 4 vient s'épanouir sur Switch pour nous convertir au Dandori

Le mois prochain, les fans de la licence Pikmin de Nintendo vont enfin pouvoir découvrir un jeu principal inédit, Pikmin 4, qui sortira près d'une décennie après le troisième volet originellement paru sur Wii U et surtout pas loin de huit ans après son annonce par Shigeru Miyamoto. Les fans appréciant la gestion en temps réel de ces étranges créatures aux multiples talents attendent donc de pied ferme cette nouvelle aventure nous mettant dans les bottes d'un secouriste créé en début de partie, venu aider une équipe de secours disparue alors qu’elle était là pour rapatrier le célèbre Olimar, protagoniste des premiers épisodes, de Hey! Pikmin et désormais personnage récurrent. Nous avons donc pu découvrir le début de cette virée en terre hostile, jouable en solo ou en coopération locale, qui a directement su titiller notre curiosité, et pouvons vous parler de ses deux premières zones d'expédition, la Terrasse ensoleillée et le Paradis des pétales.

Le nombre de journées écoulées ne semble pas avoir d'incidence sur la progression.

En mode Portable, les environnements de Pikmin 4 sont un vrai régal pour nos mirettes. Entre sa direction artistique alliant un certain réalisme dans les décors et objets s'y trouvant avec une dimension plus fantaisiste pour ses personnages, qu'il s'agisse des Hocotatiens perdus ou d'autres curieux en perdition sur la mystérieuse planète servant de terrain de jeu, et son étonnante faune qu'il vaut mieux ne pas sous-estimer, le résultat visuel est fort plaisant. Les environnements jusqu'à présent traversés bordent une demeure qui peut être aperçue en fond, avec évidemment de nombreux restes de civilisation humaine un peu partout. La taille des protagonistes (une poignée de centimètres au grand max), couplée à ces décors, donne toujours autant l'impression d'être plongé dans Chérie, j'ai rétréci les gosses ou d'incarner un Minish, ce qui est vraiment plaisant.

À la suite d'une introduction dont nous tairons les détails et une mise en place de notre camp de base autour du vaisseau de la capitaine Shepherd, nous pouvons donc partir chaque jour en expédition au sein de l'une des zones débloquées, ces dernières dépendant du nombre de Lumium collecté. Il s'agit là d'une ressource essentielle contenue dans les trésors à dénicher (donc d'anciennes consoles de Nintendo) et faire ramener à notre base mobile. Si une contrainte temporelle s'applique à chacune de nos sorties, le nombre de journées écoulées ne semble pas avoir la moindre incidence sur la progression globale du jeu pour le moment. Il faudra évidemment voir le bout de l'aventure pour en mesurer le réel impact s'il existe, mais c'est une excellente nouvelle qui devrait attirer un public nouveau en plus de ravir les fans de Pikmin 2. D'ailleurs, ce n'est pas le seul élément repris de cet épisode d'antan.

Une fois atterri dans une zone d'expédition, nous avons donc quelques minutes devant nous pour explorer les alentours, éliminer les ennemis qui rodent, ramener des trésors au vaisseau et effectuer des sauvetages, qui sont la raison même de notre présence ici. L'astucieux level design a été pensé de telle sorte qu'il est préférable de dégager en priorité certains passages afin de faciliter la traversée de nos troupes, ces toujours aussi serviables Pikmin. En plus de les faire tirer sur des racines d'un pot de fleurs ou pousser des sacs en papier servant de rampes, certains accès nécessitent qu'ils construisent des ponts voire réparent des mécanismes (un robinet par exemple). Pour ce faire, nous devons leur faire récolter des matériaux bruts, une ressource malléable qu'ils viendront chercher en cas de besoin au vaisseau pour réaliser ces ouvrages.

Il faut savoir être multitâche dans Pikmin 4, ou comme dirait l'autre, maîtriser l'art du Dandori, consistant à planifier nos actions pour être le plus efficace possible en un temps record. Fort heureusement, notre avatar est bien aidé par les Pikmin, qui nous suivent de près. Nous pouvons les envoyer ramasser des objets, dont des fleurs-jetons servant à accroître leurs effectifs et à la couleur changeante. En possédant un Oignon correspondant à l'un des types (leur nid), il est alors possible de faire naître de jeunes pousses, la couleur de la majorité des Pikmin ramenant le jeton déterminant celle des nouveau-nés.

Une fois pris dans la dynamique de Pikmin 4, difficile de lâcher la Switch.

Dans ces deux premières zones, nous avons ainsi pu récupérer les Oignons des Pikmin rouges (résistants au feu), bleus (capables de nager et transporter des objets dans l'eau) et jaunes (résistants à l'électricité et peuvent être envoyés plus en hauteur). Nous avons également recruté des Pikmin roc (briser des surfaces en verre) et les inédits Pikmin glace. Ces derniers apportent réellement une bonne dose de fraicheur à cet épisode, car ils peuvent geler les ennemis et donc faciliter les combats, ainsi que les surfaces aquatiques pour créer un passage temporaire, offrant de nouvelles approches de gameplay. Ils sont de plus insensibles à l'eau et capables de briser des barrières réfrigérées. Leur mise à disposition aussi tôt dans l'aventure, bien qu'en nombre limité, est aussi sans doute là pour rendre le jeu plus accessible. Avec seulement trois types pouvant nous accompagner à la fois, les possibilités sont déjà nombreuses et il nous tarde de voir de quelles manières toute cette ménagerie sera mise à contribution par la suite.

Et en parlant d'animaux, c'est un super toutou répondant au nom d'Otchin qui vient lui aussi nous faciliter la vie. Ce fidèle compagnon fait office de monture pour nous et les Pikmin, capable de sauter et ainsi accéder à des plateformes légèrement surélevées, en plus de charger sur les créatures pour les attaquer ou faire tomber des objets situés bien trop haut. Et comme si ça ne suffisait pas déjà, tout un tas de compétences vient le rendre toujours plus polyvalent en échange de Motivations, un point étant octroyé à chaque sauvetage. Ce bon chien peut donc nager, développer une force accrue pour porter de lourdes charges, creuser plus efficacement, etc. Une commande de permutation sert même à nous en faire prendre le contrôle directement, bien utile dans certaines situations. Bien sûr, lui et les Pikmin répondent au doigt et à l'œil, ou plutôt à nos coups de sifflet pour leur donner l'ordre de se rassembler, une technique digne de ce bon vieux maréchal des logis-chef Cruchot. Bon, ce n'est pas infaillible, car nous avons pu constater dans certains cas très précis que certains de nos larbins restaient coincés ou continuaient certaines taches (la récolte de fruits à Nectar piquant). Des gadgets à acheter contre des matériaux bruts auprès de Russ viennent enrichir notre panel de commandes à distance et nous renforcer ainsi qu'Otchin, entre autres. La boucle de gameplay est donc particulièrement efficace puisque notre évolution est notable, à la hauteur des défis mis sur notre route.

Dans cette optique du Dandori, nous pouvons déplacer notre camp au sein d'une même zone afin de réduire les distances à parcourir, une bonne manière de dynamiser les expéditions en évitant de trop longs allers-retours. Les sauvetages s'opèrent de leur côté au sein de caves faisant office de donjons, un autre retour très appréciable. Contrairement à la surface, pas de réelle contrainte temporelle pour en venir à bout, mais notez tout de même qu'il vaut mieux éviter de s'y rendre juste avant la fin d'une journée, car une durée fixe s'écoule tout de même. Voir le compte à rebours avant la tombée de la nuit apparaître une fois sorti d'un tel antre et devoir se précipiter au vaisseau n'est pas des plus plaisants, croyez-nous. Comme en surface, des trésors sont à récupérer à chaque niveau, à revisiter par la suite en cas d'oublis. Mais prenez garde, car certains dangers pourraient bien vous coûter cher, nous pensons particulièrement à un duo de boss au niveau -6 de l'Antre des bêtes... Le jeu en vaut toutefois la chandelle, puisque les PNJ secourus proposent de nouveaux objectifs de mission ou débloquent des fonctionnalités au camp de base, comme la Piklopédie. Notez qu'une option offre la possibilité de revenir plusieurs minutes en arrière ou au début d'un niveau, évitant des situations dramatiques (le traumatisme de perdre plus de 50 Pikmin nous hante encore).

Enfin, certains donjons prennent la forme de défis proposés par des Feuillus, des personnages dont la tête est couverte de feuilles, dont un fort familier... Ils servent à mettre en pratique notre pratique du Dandori et nous prêtent pour l'occasion des Pikmin. Le premier type consiste en un temps donné à obtenir le meilleur score possible afin de « secourir » le Feuillu gérant l'épreuve, là encore en récupérant des trésors, éliminant des ennemis, etc., avec une difficulté bien plus poussée par rapport au reste du contenu de la zone. L'autre forme de challenge nous oppose au Feuillu bien singulier déjà mentionné au cours d'un duel où il faut marquer plus de points que lui, avec pourquoi pas l'ajout de règles supplémentaires pour pimenter la chose. L'écran est alors scindé en deux et ce n'est franchement pas top pour la lisibilité de l'action depuis le petit écran de la Switch, et nous jouons pourtant sur le modèle OLED. Malgré cela, c'est assez fun et la tension est présente jusqu'au dernier moment.

Nos premières impressions : Vivement ! Une fois pris dans la dynamique de Pikmin 4, difficile de lâcher la Switch tant l'envie de compléter à 100 % une zone est présente, une véritable drogue garantie sans OGM ! Accessible aux néophytes tout en proposant déjà quelques situations un peu tendues qui raviront les fans de la première heure, ce nouvel épisode semble bien parti pour devenir un futur incontournable de la console, avec des nouveautés solides qui parviennent à nous convaincre. Et encore, Pikmin 4 a encore bien plus à offrir, dont des expéditions nocturnes...

