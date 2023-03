PREVIEW Resident Evil 4 : plus fou que jamais !

Le couteau, meilleur ami de Léon





D’ici quelques jours, les joueurs du monde entier pourront mettre la main sur le remake de Resident Evil 4, sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft et sur PC. Souvenez-vous, en octobre dernier, nous avions eu la chance de poser nos mains sur cette nouvelle production qui nous a laissés bouche bée (lire notre preview). Aujourd’hui, nous avons eu accès à une longue vidéo de gameplay exhibant plusieurs séquences intéressantes et excitantes. Avant de vous livrer nos impressions définitives, nous vous partageons un ultime aperçu. Au programme du jour ? Balade au bord d’un lac, visite d’un château et combat contre un ancien membre de l'USSOCOM.

C’est ultra gore.

La partie visuelle de cette adaptation nous avait vraiment charmés, mais les quelques moments exhibés ont su nous émoustiller la rétine avec facilité. Visuellement, ce Resident Evil 4 est incroyablement beau. Les développeurs ont fait un excellent travail dans les décors en y ajoutant de la végétation (bien plus dense) et en soignant les textures et les jeux de lumière. Le point qui nous a vraiment impressionné, c’est la physique des corps et l'hémoglobine qui virevolte dans tous les sens, tachant les murs et les sols. Les démembrements sont hallucinants... Un coup de fusil à pompe peut littéralement arracher une partie du corps de l’adversaire. Tête qui explose, bras qui tombent, torse en miette, c’est d’une violence sans nom, en d’autres termes, c’est ultra gore.

Qui dit Resident Evil, dit énigmes. Nous devons trainer des pieds autour du fameux lac artificiel, visiter des bicoques et des cavernes lugubres, pour trouver des ustensiles et résoudre certains rébus pour progresser. De ce que nous pouvons en voir, le titre a un bon équilibre entre action et exploration, pour éviter la monotonie. Tout comme le jeu original, la mécanique permettant de déstabiliser un ennemi est toujours présente. Ainsi, nous devons tirer dans un endroit sensible, comme la jambe, afin de désorienter l’opposant et lui rentrer dedans rapidement pour lui infliger un coup fatal.

Comme nous le signalons dans notre précédente preview, le couteau permet de parer une attaque afin de s’échapper ou avoir une seconde de répit. Les tentacules des Ganados, avec un parasite sur la tête, peuvent être contrecarrés, ainsi que les cocktails Molotov adversaires. Cependant, il faut savoir que le couteau s'use au fil des luttes, une jauge de détérioration est visible, il faudra alors le changer en cours de route ou en avoir plusieurs dans la poche. En somme, notre chère lame sera un élément important durant cette odyssée horrifique.

Un jour, mon prince viendra





Dans le château, nous devons prendre soin de la petite Ashley et nous évader. Le joueur semble pouvoir progresser de diverses façons, soit en étant silencieux en se dissimulant derrière des parois pour ne pas se faire repérer, soit en sortant les gros calibres et avancer par la force. Bien évidemment la demoiselle pourra se faire capturer et maltraiter par les vilains nuisibles environnants. Si elle est emmenée trop loin de notre position ou si sa barre de santé est vide, c’est le game over assuré ; il faudra donc la sauver, c’est notre priorité.

Grosse perle en approche !

Vous l’aurez compris, plusieurs aspects du jeu original ont êté conservés. Nous pensons aussi aux améliorations des armes pour qu’elles deviennent plus stables et puissantes, à la mallette où nous pouvons stocker nos objets, à la machine à écrire pour sauvegarder notre progression ou encore aux combinaisons de trésors afin qu’ils prennent en valeur auprès du Marchand. Pas de quoi dépayser les fans.

Nous avons pu admirer le célèbre conflit entre Léon et Jack Krauser et, sans surprise, nous pouvons dire adieu aux QTE. L’affrontement est bien plus dynamique puisque nous devons entrer dans le tas tout en contrôlant nos nerfs afin de prendre le dessus pour le mettre à terre. Bien que les Quick Time Event ne soient plus disponibles, de petites notifications en plein combat apparaissent de temps à autre, nous signalant d’appuyer sur une touche précise pour que le combat bascule à notre avantage. Ainsi, nous pouvons contrer, esquiver, nous libérer d’une mêlée quand c’est indiqué à l’écran. Bref, la prise en main a l’air bien plus électrique et déjantée, nous avons hâte d’essayer tout ça tranquillement chez nous.

Nos nouvelles impressions : Vivement !



Capcom nous rassure une nouvelle fois avec ces quelques minutes de gameplay partagés avec nous. La firme japonaise prend la même direction que Resident Evil 2 en proposant dans ce Resident Evil 4 des phases de recherche, d’action, de boss, et autres moments survitaminés ; rappelons que Resident Evil 3 était plus orienté scoring en supprimant des séquences importantes du jeu d’antan. Oui, nous avons donc hâte de mettre nos mains sur ce remake qui a été choyé dans tous les sens. Grosse perle en approche !

