PREVIEW Super Mario Party Jamboree : c'est aussi la fête en solo, avec un Battle Pass ?

Trois ans depuis le dernier épisode en date, c'est ce mois-ci que Nintendo va nous proposer Super Mario Party Jamboree, un nouveau party game que nous avions déjà pu prendre en mains fin août, nous donnant un rapide aperçu du mode Mario Party à quatre en local et du Koopathlon à 20 en ligne. En attendant notre verdict complet, nous vous proposons à présent nos impressions sur une activité jusqu'à présent non évoquée au travers des vidéos promotionnelles, mais indiquée sur le site officiel japonais, et qui sera sans doute celle par laquelle de nombreuses personnes débuteront. Son nom, Quêtes et entraide. Il s'agit d'un mode scénarisé jouable uniquement en solo, qui constitue un bon moyen de se familiariser avec cet épisode et que nous avons déjà complété à 80 %. Nous y avons accès une fois passée une courte présentation des différents modes depuis la montgolfière, en allant parler à Kamek, qui fait office de responsable des activités de cet épisode. Notez que nous ne reviendrons pas spécialement en détail sur tout ce que nous allons dire là lors du test et que nous tairons quelques surprises pour ne pas vous gâcher le plaisir.

Avant toute chose, sachez que trois fichiers de sauvegarde sont disponibles pour ce mode au sein d'un même profil et que la progression est liée à l'un des 22 personnages jouables, ou plutôt 20 dans notre cas puisque Pauline et Ninji ne sont pas débloqués d'office. De plus, puisque nous avons vu la question passer dans la communauté, nous pouvons ou non activer la présence de mini-jeux dynamiques utilisant les contrôles gyroscopiques des Joy-Con. Si nous n'avons pas vu par quoi ils peuvent être remplacés si nous choisissons de ne pas les avoir, ce paramètre non modifiable par la suite est clairement destiné aux possesseurs d'une Switch Lite qui ne pourraient de base pas les réaliser. Au moins, personne n'est mis de côté ! Il est tout à fait possible d'utiliser une manette Pro Controller, mais lorsque des contrôles dynamiques sont requis, il nous est alors demandé d'avoir un Joy-Con. Le message et changement de configuration qui s'ensuit peuvent être un peu pénibles à force, mais c'est un moindre mal pour permettre cette cohabitation.

Cette petite aventure prend place sur les cinq nouveaux plateaux disponibles dans le mode Mario Party, mais avant leur ouverture au public. Nous devons ainsi aider les PNJ en nous déplaçant de manière assez libre sur les cases, outre les escalators des Galeries arc-en-ciel à sens unique. Les Tâches peuvent être aussi basiques que d'aller livrer un objet ou d'en dénicher un sur le plateau, à la réalisation de l'un des mini-jeux. Pour nous motiver et faire office de progression, chaque activité octroie une ou plusieurs petites étoiles, 60 étant à récupérer sur chaque carte pour un total de 300. Ces mini-jeux sont pour la majorité à 4 joueurs, avec l'IA nous servant d'adversaire, avec également du Seul contre tous (1v3) et quelques duels en 2v2 ou 1v1. L'ordinateur est dans l'ensemble très efficace lorsqu'il s'agit de coopérer avec nous. La seule petite friction que nous avons relevée était dans Co-pilotage, nous faisant contrôler un même véhicule lors d'une course, un joueur étant chargé de gauche et droite tandis que l'autre gère haut et bas. Il fallait limite se coller aux obstacles pour qu'il réagisse. Rien de bien méchant ou qui empêche de finir premier et engranger nos étoiles.

Parmi les PNJ que nous croisons se trouvent également les personnages du roster, dont le nôtre, en l'occurrence Yoshi. Dans ce cas, c'est un double factice qui tient le rôle. Certains proposent des défis sous la forme d'une succession de mini-jeux ou de manches variées, le point commun étant qu'ils ont droit à une petite cinématique d'introduction fort sympathique. Celle de Waluigi avec ses flippers est particulièrement cool ! En les réussissant, nous pouvons par la suite faire appel à ces personnages en tant que renfort pour… eh bien, ce sera à vous de le découvrir ! Sur chaque plateau, nous croisons également un Lakitu amateur de quiz, qui nous pose une série de questions directement liées à cet environnement. Dans le cas d'une mauvaise réponse, pas de panique, il suffit de retenter sans aucune pénalité. Cela nous est arrivé puisqu'il y a des détails qui ne peuvent à priori être connus qu'en ayant joué sur ces plateaux en mode Mario Party. Mais globalement, c'est un bon moyen d'apprendre à les connaître et ainsi savoir quoi faire dans une partie entre amis.

Parmi les derniers détails que nous évoquerons aujourd'hui, la complétion de ces Tâches et mini-jeux nous octroie des décorations pour la Place centrale afin de la personnaliser. Il y en a suffisamment pour varier les plaisirs, ni plus ni moins. En complétant certaines activités et remplissant des conditions spécifiques lors d'un mini-jeu comme l'achever en un temps record, nous débloquons alors des Exploits. Leur utilité ? Débloquer des récompenses à la manière d'un Battle Pass ! La présentation visuelle ne trompe pas. Elles prennent la forme de Points Mario Party servant à acheter tout un tas de choses sur la place ou justement à débloquer davantage d'éléments dans ses boutiques. De plus, au bout de 10 Exploits, nous montons en Rang et, à moins d'une coïncidence, cela déverrouille d'autres activités du jeu. Bref, il y a déjà de quoi s'amuser un moment en solo et nous sommes loin d'avoir fait le tour de tout ce qui est inclus.

Nos nouvelles impressions : Vivement ! Notre avis était déjà assez positif vis-à-vis de Super Mario Party Jamboree et après cette découverte de Quêtes et entraide, ainsi que l'aperçu des divers contenus jouables qui nous attendent, nous pouvons déjà chaudement vous le recommander ! Évidemment, il nous reste bien des choses à couvrir et découvrir avant de pouvoir y apposer un verdict final, mais tous les voyants sont au vert pour bien s'éclater seul ou à plusieurs.

Super Mario Party Jamboree est attendu le 17 octobre sur Switch.

