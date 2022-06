Project Vitriol : un RPG sombre et ésotérique teasé en vidéo

Développeur de This War of Mine et Frostpunk, dont il prépare une suite, 11 bit studios est également depuis peu éditeur, avec par exemple The Invincible. Mais le studio polonais dévoile aujourd'hui Project Vitriol, un jeu de rôle ambitieux développé par Fool’s Theory (Seven: Enhanced Edition).

Ce mystérieux projet n'a pour l'instant droit qu'à un teaser. Project Vitriol est présenté comme un RPG sombre et ésotérique qui bénéficie d'un budget conséquent : 17 millions de zlotys, soit 3,6 millions d'euros, ce qui permettra aux développeurs d'utiliser la motion capture et d'intégralement doubler le jeu. Jakub Rokosz, CEO de Fool's Theory et directeur du projet, rajoute :

Notre jeu est un RPG narratif profond et moralement ambigu. Mais permettez-moi de dévoiler un peu la véritable essence : le jeu concerne le côté ésotérique de la réalité, cette partie sombre du monde que la plupart d'entre nous ne voient pas et dont nous n'avons pas conscience. Mais les ténèbres sont là, tapies derrière chaque recoin. Elles nous surveillent de près dans l'ombre et, que nous le sachions ou non, font des ravages, s'assurant que nous aurons une dette à payer. L'histoire commence dans un lieu et une époque où la réalité, le folklore, l'énergie et le mysticisme se sont rencontrés dans un creuset : le Varsovie du début du XXe siècle, sous le tsarisme impérial russe. La révélation mondiale du Project Vitriol est à venir cet été !

Vous l'aurez compris, ce mystérieux jeu ne le sera plus autant dans les prochaines semaines, Fool's Theory nous donne rendez-vous cet été pour en apprendre davantage. Pour le moment, Project Vitriol n'a ni vrai nom, ni date de sortie, ni plateformes définies. Vous pouvez retrouver Frostpunk à 7,49 € sur GOG.com.