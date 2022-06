The Invincible : les premières images de gameplay du jeu SF de Starward Industries dévoilées

The Invincible, une sortie sur consoles et PC prévue pour 2023.





Le studio Starward Industries, qui a contribué au développement de nombreux jeux AAA dont The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 a annoncé aujourd’hui la sortie prochaine de The Invincible sur consoles et PC. La firme polonaise a profité du PC Gaming Show pour dévoiler les premières images de gameplay de ce titre très attendu qui paraîtra l’année prochaine. Pour l’occasion, Starward Industries s’est associé à 11 bit Studios dans le cadre d’un partenariat d’édition.

Marek Ziemak, le directeur du développement externe, se félicite de ce partenariat :

Lorsque beaucoup d’entre nous étaient adolescents, Lem nous a donné une vision de l’avenir qui semblait surréaliste. En tant que lecteur, je ne pouvais pas imaginer que le monde de The Invincible soit plus tangible que celui dépeint dans le jeu. En tant qu’éditeur polonais, dont la mission est de présenter des divertissements porteurs de sens, nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion d’entreprendre un jeu basé sur un élément aussi important du patrimoine culturel polonais que le livre de Lem.

Un jeu attendu avec impatience par les amateurs de science-fiction.





Dans Invincible, vous incarnez Yasna, une astrobiologiste qui se réveille à la surface de la planète Regis III. Vous devez alors vous lancer à la recherche de votre équipage disparu dans un environnement des plus hostiles. En explorant la planète, Yasna va rapidement comprendre que cette terre inhospitalière est le lieu de phénomènes inexpliqués, qui pourraient bien cacher des secrets terrifiants... Afin de mener à bien son opération de sauvetage, la biologiste sera confrontée à des choix qui risquent de remettre en cause ses propres ambitions, mais également l’avenir de l’humanité. Aventure épique, mais également philosophique, The Invincible est inspiré du roman « Planète du désert » de Stanislaw Lem paru en 1964. Cet auteur, culte pour beaucoup d’amateurs de SF, était également à l’origine de Solaris, adapté au cinéma par Steven Soderbergh avec George Clooney dans le rôle-titre.

Une immersion totale sur la planète Regis III grâce à la réalité virtuelle ?





Les premières images de gameplay dévoilées laissent apparaître une paire de jumelles futuristes pouvant vraisemblablement faire penser à un casque de réalité virtuelle. Si une pareille sortie ne peut que nous réjouir, ce n’est pourtant pas encore confirmé même si dès l’annonce du jeu en 2019, les équipes de Starward Industries avaient annoncé leur attention de le porter en VR. Force est de constater que ces premières images laissent augurer du meilleur. Encore quelques mois à patienter avant de pouvoir nous lancer à la découverte de ce monde inconnu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, GOG.com, Epic Games). Espérons que le résultat soit à la hauteur de nos attentes.