Prophecy : 10 minutes de gameplay pour un alléchant jeu abandonné de Sucker Punch

Sucker Punch Productions est surtout connu pour les séries des Sly Raccoon et inFamous, qui lui ont permis de marquer les générations PS2, PS3 et PS4. Le membre de la famille PlayStation Studios fait l'actualité en ce moment avec la sortie de Ghost of Tsushima, dernière grosse exclusivité PS4 avant l'arrivée de la PlayStation 5.

Le timing est étrange, mais c'est aussi cette semaine que fuite un projet visiblement abandonné du studio basé à Bellevue aux États-Unis. Des membres du forum ResetEra ont découvert sur le site mmaaxx3d.com, appartenant au character artist de Sucker Punch qu'est Max Chapman, une vidéo de gameplay de dix minutes d'un titre appelé Prophecy. Sauf que le jeu n'avait jamais été évoqué publiquement auparavant, et alors que la vidéo a commencé à être diffusée et rediffusée sur la Toile, elle a été supprimée du portail original. À noter que la séquence est régulièrement retirée des plateformes vidéo, mais elle a déjà beaucoup tourné, et vous pouvez donc facilement la retrouver si elle disparaît de cet article.

Que montre-t-elle ? Elle nous fait découvrir un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne avec un héros très agile, dont les déplacements dans une cité à l'allure médiévale ne sont pas sans rappeler Assassin's Creed et consorts. Le héros, à priori appelé Abel T'vorah, est ici montré en train de s'échapper de cette ville hors du temps, en utilisant ses connaissances en infiltration, ses talents à l'épée et même sa maîtrise de l'alchimie.

Le résultat est alléchant, mais ne devrait pas forcément donner lieu à un jeu complet. Les internautes pensent, certainement à juste titre, qu'il s'agit d'une démo technique pour un projet qui aurait pu voir le jour après inFamous: Second Son, mais qui aurait été abandonné pour donner naissance à Ghost of Tsushima, dont l'univers féodal et les codes du gameplay semblent en partie inspirés par ce Prophecy. Mais l'industrie du jeu vidéo étant ce qu'elle est, il n'est pas impossible que tout ou partie de ce jeu soit repris pour une future production, pourquoi pas la prochaine sur PS5.

