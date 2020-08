PS4 : des thèmes dynamique et statique en mode Ligue des Champions à télécharger gratuitement

Après des mois de trêve en raison du COVID-19, la Ligue des Champions a repris dans une formule inédite et accélérée il y a quelques jours. Cette version spéciale de la compétition réussit aux Français, alors que le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ont tous les deux décroché leur place pour la demi-finale.

Alors que les rencontres des deux équipes auront lieu ce soir et demain, Sony Interactive Entertainment a un petit cadeau pour les joueurs PS4 qui aiment le football, dans le cadre de son initiative PlayStation F. C. Nous sommes invités à télécharger gratuitement deux thèmes pour le menu de notre console, inspirés de la Champion's League. Il y a d'un côté le Thème dynamique UEFA Champions League, plutôt sobre, qui reprend l'habillage du tournoi et son logo avec un ballon étoilé, et de l'autre l'UEFA Champions League PlayStation F.C. Theme, un thème statique avec un terrain de foot au centre de l'écran.



Si vous n'avez pas encore de console, un bundle regroupant une PS4 1 To et FIFA 20 est disponible chez Amazon pour 369 €.

