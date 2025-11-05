PS5 : une grosse nouveauté en préparation chez Sony !

De plus en plus de jeux vidéo édités par PlayStation sont portés sur ordinateur. Les exclusivités sont de moins en moins nombreuses pour les consoles, mais certaines fonctionnalités bien pratiques tardent à être ajoutées. Du côté de Microsoft, les joueurs peuvent profiter du Xbox Play Anywhere : en achetant un jeu sur PC (via le Microsoft Store), ils peuvent retrouver ce jeu sur leur Xbox Series X|S, et inversement.

Bientôt du cross-buy PS5/PC ?





Du côté de chez Sony, même si vous avez acheté un jeu plein pot sur le PlayStation Store de la PS5, il faut repasser à la caisse à sa sortie sur PC. Mais cela pourrait changer à l'avenir, comme le rapporte billbil-kun de Dealabs. Sur X/Twitter, Amethxst a découvert de nouveaux symboles cachés, mentionnant notamment « PS5/PC » et « Cross-Buy ». billbil-kun a mené l'enquête et, en effet, ces symboles sont bien disponibles via des caractères spéciaux, du moins sur la console. Le leaker de Dealabs est également allé fouiller dans les fichiers CSS du PlayStation Store et a découvert la mention « crossbuy-tag ».

Sony prépare des choses en secret





Alors, est-ce une vraie nouveauté ? Les joueurs se souviennent que Sony avait déjà introduit du cross-buy à l'époque de la PlayStation Vita, permettant de retrouver des jeux PS3 ou PS4 sur la console portable. Là encore, billbil-kun est allé vérifier dans d'anciennes versions des fichiers CSS et la mention « crossbuy » a été ajoutée en juin 2025. Il s'agit donc bien de symboles récents, laissant penser que Sony prépare quelque chose en secret.

Alors, allons-nous avoir du vrai cross-buy entre PlayStation 5 et PC pour les jeux édités par Sony ? Il est encore trop tôt pour le dire. Oui, les joueurs ayant une console et un ordinateur aimeraient poursuivre leur aventure peu importe la plateforme, mais le constructeur a peut-être d'autres idées en tête... comme une console portable dans la veine de la PS Vita ?

En attendant que Sony officialise l'arrivée du cross-buy, vous pouvez retrouver les jeux de PlayStation sur Gamesplanet.