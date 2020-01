PS5 : le nouveau remake de Bluepoint sera une « référence visuelle » pour la prochaine génération

Après Shadow of the Colossus sur PS4, Bluepoint Games a confirmé que son prochain projet serait encore un remake, ce qu'il sait faire de mieux avec les portages en tout genre.

Le studio basé à Austin travaille d'arrache-pied sur ce mystérieux jeu vidéo, et alors qu'il a confirmé qu'il planchait sur une exclusivité PS5 et qu'il a déjà un fort historique avec PlayStation, il paraît évident que le titre se destine à cette console de nouvelle génération. L'équipe a lancé un nouveau site officiel cette semaine, et en a profité pour teaser l'expérience à venir.

Fondé en 2006, avec une équipe de plus de 90 personnes, Bluepoint a développé une variété de remasters et remakes parmi les plus qualitatifs de l'industrie. Mais cela ne nous suffit pas. Notre dernier projet est le plus important de notre histoire et vise à devenir une référence visuelle pour la prochaine génération de console de jeu.

Un jeu vidéo encore plus ambitieux et poussé que Shadow of the Colossus sur PS4, Uncharted: The Nathan Drake Collection ou Gravity Rush Remastered, alléchant non ? Bluepoint Games semble avoir des objectifs élevés pour son prochain titre, qui devrait émoustiller la rétine des acheteurs de PS5. Mais de quel jeu apprécié va-t-il être le remake ? La rumeur court depuis des mois autour de Demon's Souls Remastered, jeu d'action vieillissant de FromSoftware qui pourrait revenir plus beau que jamais sur PlayStation 5, pourquoi pas dès son lancement à la fin de l'année 2020. Alors comme toujours, wait & see.