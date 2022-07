MISE À JOUR PS5 : le 1440p, les listes de jeux personnalisées et d'autres nouveautés en bêta pour un prochain firmware !

En version 22.01-05.50.00 depuis le début du mois, la PlayStation 5 s'apprête à accueillir des nouveautés du côté de son logiciel système. Mais une fois encore, Sony Interactive Entertainment va d'abord les faire essayer en bêta par des participants invités de certains pays.

Dès aujourd'hui, les bêta-testeurs peuvent expérimenter la prise en charge de la sortie vidéo HDMI 1440p, les listes de jeux personnalisées dans la Bibliothèque, la demande de partage d'écran ou encore des autocollants et des messages vocaux dans la Game Base. Les nouveautés à l'essai sont détaillées par Hideaki Nishino, vice-président senior du pôle UI, via le PlayStation Blog.

Depuis le lancement de la PS5, nous avons tenu compte de vos commentaires et travaillé dur au quotidien pour implémenter les fonctionnalités demandées par la communauté. Aujourd’hui, nous déployons une nouvelle version bêta du logiciel système de la PS5 comprenant la prise en charge du 1440p, les listes de jeux et des mises à jour supplémentaires qui amélioreront votre expérience de jeu et vous aideront à interagir avec vos amis sur PS5.

Bien que la bêta soit réservée aux participants invités de certains pays*, nous prévoyons de déployer ces mises à jour à l’ensemble de notre communauté internationale plus tard dans l’année. Si vous faites partie des joueurs sélectionnés pour essayer la version bêta, vous recevrez une invitation par e-mail lorsque la mise au jour sera disponible au téléchargement, plus tard dans la journée. Nous vous rappelons que certaines fonctionnalités proposées pendant la phase bêta ne seront peut-être pas intégrées à la version finale, ou sont susceptibles d’être transformées.

Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités :

Nouvelles options de gameplay et de personnalisation

Sortie vidéo HDMI 1440p

Cette version bêta PS5 ajoute la prise en charge de la sortie vidéo HDMI 1440p, qui permet aux joueurs de choisir un autre paramètre d’affichage sur les écrans d’ordinateur et les téléviseurs compatibles**.

Si votre jeu prend en charge le rendu 1440p, vous pouvez profiter d’une sortie 1440p native sur votre écran.

Par ailleurs, si votre jeu propose une résolution native supérieure, comme la 4K, vous pouvez bénéficier d’un anticrénelage (anti-aliasing) amélioré grâce au suréchantillonnage vers la sortie 1440p.

Pour déterminer si votre périphérique HDMI est compatible, sélectionnez “Tester la sortie 1440p” dans le menu d’options “Écran et vidéo” des paramètres système.

Listes de jeux

Dans votre Bibliothèque de jeux, vous pouvez désormais créer des listes de jeux pour organiser vos jeux encore plus facilement.

Pour ce faire, accédez à l’onglet [Votre collection], puis sélectionnez [Créer une liste de jeux]. Choisissez les jeux à ajouter à votre liste de jeux, puis attribuez un nom à celle-ci.

Vous pouvez créer un maximum de 15 listes de jeux, comptant jusqu’à 100 jeux chacune. Tous les jeux se trouvant dans l’onglet « Votre collection » de votre Bibliothèque de jeux peuvent être ajoutés à une liste de jeux, qu’ils soient sur disque, en édition numérique ou en streaming***. Vous pouvez ajouter un même jeu à plusieurs listes de jeux.

Comparatif entre l’audio 3D et l’audio stéréo

Vous avez maintenant la possibilité de comparer l’audio 3D et l’audio stéréo depuis un même écran, afin de choisir votre paramètre préféré.

Accès simplifié aux activités en cours

Lorsque vous reprenez un jeu, les activités en cours s’affichent souvent en évidence au sommet du portail des jeux, ce qui vous permet de reprendre votre partie où vous l’avez laissée, de manière simple et rapide.

Nouvelles fonctionnalités sociales

Demander le partage d’écran

À présent, vous pouvez demander aux membres d’une Party de lancer le Partage d’écran pour regarder leur gameplay. Accédez à la carte de chat vocal, sélectionnez le membre de la Party auquel vous souhaitez envoyer une demande, puis sélectionnez [Demander le partage d’écran].

Notification de jeu joignable

Lorsque vous rejoignez une party dont l’un des membres joue à un jeu que vous pouvez rejoindre, vous recevez maintenant une notification. Vous pouvez rejoindre le jeu directement depuis cette notification.

Afficher les profils de nouveaux amis

Lorsque vous acceptez une demande d’ami dans la liste [Reçues], vous pouvez désormais afficher le profil de votre nouvel ami sous [Demandes acceptées].

Envoyer des autocollants et des messages vocaux dans la Game Base

Dans la carte de la Game Base, vous pouvez envoyer des autocollants et des messages vocaux à vos groupes.

Nous sommes toujours reconnaissants envers notre communauté participant aux versions bêta d’essayer les nouvelles fonctionnalités que nous ajoutons à la console. Nous remercions tous nos joueurs pour leur soutien et leurs commentaires !

* L’accès aux versions bêta des systèmes PS5 sera disponible pour une sélection de participants aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France (soit les pays ayant déjà participé à la phase bêta de notre logiciel système précédent).

** Téléviseur ou écran de PC compatible 1440p requis. Les résultats peuvent varier en fonction du jeu auquel vous jouez. Remarque : le taux de rafraîchissement variable (VRR) sur PS5 prend en charge les sorties vidéo 1080p et 4K, mais pas la résolution 1440p.

*** Le streaming est seulement disponible dans les pays/régions où PlayStation Plus Premium est disponible. Pour plus d’informations, cliquez ici.